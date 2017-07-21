Siemens заявил о незаконных поставках четырех турбин в Крым

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Немецкий концерн Siemens заявляет, что в Крым незаконно были поставлены все четыре газовые турбины, предназначавшиеся для проекта в Тамани, и предлагает выкупить их и аннулировать контракт на поставку, говорится в заявлении концерна.

"Siemens получил достоверную информацию о том, что… все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани, были модифицированы и незаконно перемещены в Крым… Это грубое нарушение контрактов на поставку Siemens… и правил ЕС… Siemens также возобновил предложение о выкупе оборудования и аннулировании первоначального контракта", — говорится в сообщении.

Немецкий концерн также заявил о намерении продолжить уголовное разбирательство в отношении ответственных лиц "Технопромэкспорта".

"Siemens продолжает возбуждать… судебные иски, направленные на то, чтобы остановить любые другие поставки в Крым и обеспечить возврат оборудования, которое уже было отправлено, в первоначальное место назначения — Тамань", — подчеркивается в заявлении.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.

"Технопромэкспорт" заявил, что закупил четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке, провел модернизацию установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.