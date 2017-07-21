Siemens объявил о расторжении договоров с российскими компаниями

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Немецкий концерн Siemens разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорится в заявлении компании.

"Siemens начал процесс разрыва действия лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций", — сообщается в релизе.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках его турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 11 июля заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с энергетикой, является Россия.