До обеда воюем, после обеда - торгуем. Украина наращивает торговлю с РФ

РИА Новости Украина

Ещё в 2015 Верховная Рада признала Российскую Федерацию "государством-агрессором", но киевские верхи не спешат разрывать дипломатические отношения с РФ, прекращать участие Украины в органах СНГ, как, к примеру, сделал Михаил Саакашвили в ходе военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, и, что самое главное, денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года, пишет Денис Гаевский.

Вместе с тем с начала 2017 года киевские власти перешли на новый виток радикализации, максимально расширяя конфликтное поле с РФ. Но беспринципность украинских элитариев не знает границ: статистика упрямо утверждает, что в этом году объёмы торговли Украины с РФ растут (а по итогам 2016 РФ стала крупнейшим инвестором в украинскую экономику, вложив прямых и портфельных инвестиций на $1,2 млрд). Конечно, здесь имеет место эффект низкой сравнительной базы 2016 года (особенно первого полугодия, когда цены на сырьевую группу товаров на международных рынках достигли многолетнего минимума), но факт остаётся фактом.

Так, по данным Госкомстата Украины, товарный экспорт в РФ за первые четыре месяца 2017 вырос на 38,5% (достигнув $1,2 млрд), а импорт на 45,8% ($1,9 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, удельный вес РФ во внешней торговле товарами составил 11,3%.

Суммарный экспорт и импорт Украины за вышеуказанный период вырос на 26,8% и 24,3% соответственно – в полтора-два раза ниже, чем темпы роста торговли с РФ. Увы, но несмотря на неплохие темпы роста внешней торговли, НБУ понизил прогноз роста ВВП по итогам года с 1,9% до 1,6%: дело в том, что под руководством "новой честной власти" украинская экономика лишилась львиной доли производств, создававших высокую добавленную стоимость.

структуре экспорта в РФ лидирующие позиции занимает продукция машиностроения и металлургии. А значительная часть украинского импорта из РФ – каменный уголь и антрацит. На долю России приходится половина угольного импорта Украины. В денежном выражении импорт угля из России за первое полугодие 2017 года увеличился до $631 млн (с $446 млн долларов в январе-июне 2016).

Отметим, что определённая часть угля поставляется с принадлежащих "ДТЭК" Рината Ахметова шахт Ростовской области. Но как долго будут продолжаться поставки угля из РФ – вопрос риторический. Помимо того, что Минэнергоугля выдвигало инициативу относительно запрета импорта данного энергоносителя из РФ, а "активисты-блокировщики" угрожают полностью перекрыть железнодорожное сообщение с Россией, энергоблоки ТЭС, входящих в структуры "ДТЭК" и "Центрэнерго", постепенно переводят на уголь газовой группы. Наряду с собственной добычей во Львовско-Волынском каменноугольном бассейне, основным поставщиком угля газовой группы может стать Польша, откуда "ДТЭК" осенью 2016 импортировала пробную партию в размере 100 тысяч тонн.

Не менее активно продолжается сотрудничество Украины с РФ в газовой сфере. Оператор украинской ГТС "Укртрансгаз" отрапортовал, что объём транзита российского газа в Европу достиг максимального за последние пять лет уровня. Ежесуточно "УТГ" перекачивает по 240-270 млн кубометров "голубого топлива" в страны Европы: следовательно, за первые пять месяцев 2017 года "Газпром" поставил через Украину 38,2 млрд кубометров газа, что на 22% больше по сравнению с 2016.

Отметим, что по итогам 2016 доля "Газпрома" на европейском рынке достигла рекордных 33,5%. Но вновь-таки вопрос в том, как долго за Украиной сохранится статус страны-транзитера. Дело не только в строительстве обходных трубопроводов через Украину, но и в новой энергетической стратегии США, стремящихся навязать континентальной Европе поставки собственного сжиженного природного газа (СПГ). Американцы "прощупывают" европейский газовый рынок: в начале июня два танкера с американским СПГ пришвартовались в портах Польши и Нидерландов.

А вот в каком сегменте ТЭК уровень сотрудничества Украины с РФ будет неизбежно сокращаться (как минимум, в кратко- и среднесрочной перспективе), так это в ядерной энергетике. Намедни Госинспекция ядерного регулирования Украины разрешила американской компании "Westinghouse" загрузку топлива, эксплуатируемого на данный момент на 3 из 15 энергоблоках АЭС и ещё на двух блоках ЗАЭС. А в Чернобыльской зоне планируется создание хранилища отработанного ядерного топлива, которое ныне утилизируется "Росатомом". В принципе, последний визит Петра Порошенко в Вашингтон даёт все основания утверждать, что президент, решая собственные внутриполитические задачи, будет лоббировать интересы американской энергетики в Украине.

Несмотря на запрет поставок продукции военного и двойного назначения, введённый президентом Украины сразу после прихода к власти в 2014 году, и разрыв межправительственного соглашения с Россией в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года, Киев продолжает продавать и покупать "военку" в РФ. Так, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за 2016 год Украина поставила в РФ продукции военного назначения на $169 млн, а удельный вес РФ в структуре экспорта составил 32%. По информации SIPRI, в 2014-2016 годах украинский экспорт "оборонки" в РФ даже вырос по сравнению с эпохой Виктора Януковича: $417 млн против $237 млн.

По всей видимости, активно задействованы посреднические и офшорные схемы: к примеру, журналисты "Слідство.інфо" сообщают, что дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Укринмаш" закупает российские двигатели для БТР-80 через молдавские фирмы. Даже небезызвестный нардеп Дмитрий Тымчук вынужден был признать, что Киев подпольно закупает различную военную продукцию у РФ, поскольку отечественный ВПК способен обеспечивать потребности ВСУ не более, чем на 40%: "Есть выход: либо закупать в России, либо нигде. Нигде – это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать – ремонтировать нечем, нет комплектующих".

Всё ещё сохраняется кое-какая кооперация в сфере высоких технологий. 28 апреля "Южмаш" заключил с российской компанией "S7 Sea Launch" контракт на изготовление и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт". На официальном сайте "Южмаша" указано следующее: "Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал ЮЖМАШ начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства".

В общем, на фоне бравурных заявлений провластных СМИ о "защите Украиной всей Европы от российской агрессии" и стремлении правящих максимально разорвать социокультурные связи Украины с Россией, украинские верхи продолжают активно вести бизнес с РФ. Как говорится, кому война, а кому мать родна.