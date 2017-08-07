ЕС заявил о рекордном росте агроэкспорта после введения Москвой санкций

Gleb Garanich

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Объем сельскохозяйственного экспорта ЕС с момента введения Москвой продэмбарго только вырос и в мае 2017 года достиг рекордных 131,8 миллиарда евро, заявили РИА Новости в представительстве Евросоюза в РФ.

"Несмотря на вызванные российским запретом сложности, сельскохозяйственный сектор ЕС остается исключительно устойчивым. В большинстве стран наиболее пострадавшие отрасли смогли найти альтернативные рынки либо внутри ЕС, либо за его пределами. С момента введения эмбарго объем экспорта ЕС вырос и достиг рекордных 131,8 миллиарда евро в мае 2017 года", — заявили в европейской дипмиссии.

Там подчеркнули, что Европейский Союз считает введенный Россией запрет в отношении сельскохозяйственных товаров ЕС необоснованным "в силу того, что (он) носит ответный характер". Также в представительстве ЕС отметили, что российский запрет "наносит ущерб жителям и экономике России".

"Европейская Комиссия играет и продолжит в полной мере играть свою роль в оказании содействия европейским фермерам. В силу того, что влияние решения России почувствовалось сильнее в определенных отраслях в некоторых странах-членах ЕС, Европейская Комиссия, в дополнение к имеющимся инструментам и возможностям Общей сельскохозяйственной политики, задействовала ряд мер поддержки, чтобы смягчить воздействие запрета и расширить экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС на новые рынки. Европейская Комиссия обсуждает этот вопрос с Россией, чтобы вновь открыть российский рынок для сельскохозяйственных и продовольственных товаров ЕС", — добавили в представительстве ЕС.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действовавших до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.