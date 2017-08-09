США ввели санкции против двух дипломатов КНДР

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. США ввели санкции против двух северокорейских дипломатов, которые представляли интересы коммерческого банка в Сирии, сообщил в среду минфин США.

Двое граждан КНДР, оба обладатели дипломатических паспортов, являлись представителями коммерческого банка Tanchon Commercial Bank в Сирии.

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В апреле 2009 года ООН внесла банк Tanchon Commercial Bank в число организаций, которые в числе прочего оказывают поддержку ядерной и баллистической программ КНДР. По данным ООН, данный банк является "основной финансовой структурой", которая осуществляет продажу обычных видов вооружений, баллистических ракет и продукции, связанной с их производством и сборкой.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".