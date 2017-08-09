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    США ввели санкции против двух дипломатов КНДР

    (обновлено: )30
    Обладатели дипломатических паспортов являлись представителями коммерческого банка Tanchon Commercial Bank в Сирии. О том, что против двух граждан КНДР введены санкции, сообщил минфин США.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. США ввели санкции против двух северокорейских дипломатов, которые представляли интересы коммерческого банка в Сирии, сообщил в среду минфин США.

    Двое граждан КНДР, оба обладатели дипломатических паспортов, являлись представителями коммерческого банка Tanchon Commercial Bank в Сирии.

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    В апреле 2009 года ООН внесла банк Tanchon Commercial Bank в число организаций, которые в числе прочего оказывают поддержку ядерной и баллистической программ КНДР. По данным ООН, данный банк является "основной финансовой структурой", которая осуществляет продажу обычных видов вооружений, баллистических ракет и продукции, связанной с их производством и сборкой.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

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