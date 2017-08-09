Удар по району Гуама может быть нанесен в любой момент - армия КНДР

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. План удара по району острова Гуам ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12", который в настоящее время рассматривается стратегическими силами Корейской народной армии, "может быть реализован в любой момент, как только верховный главнокомандующий Ким Чен Ын примет решение", об этом говорится в опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении спикера Стратегических сил Корейской народной армии.

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"В настоящее время стратегические силы внимательно изучают оперативный план по нанесению огня по району вокруг Гуама ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" для сдерживания основных американских баз на Гуаме, включая базу ВВС Андерсон, где находятся стратегические бомбардировщики, которые действуют на нервы КНДР", — говорится в сообщении.

Далее утверждается, что этот план будет вскоре доведен до сведения Ким Чен Ына, а затем "осуществлен на практике … в любой момент, когда Верховный главнокомандующий ядерными силами КНДР Ким Чен Ын примет решение".

В заявлении утверждается, что утром во вторник стратегические бомбардировщики США совершали маневры над Южной Кореей, которые "отрабатывали настоящую войну". Кроме того, военные КНДР указывают на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством", и призывают "сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций – ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне".

В конце июля КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", которая пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В ответ на пуск Совет безопасности ООН принял новый пакет санкций против КНДР.