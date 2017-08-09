Пентагон предостерег КНДР от шагов, "которые приведут к концу режима"

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Ким Чен Ын (лидер КНДР – Ред.) должен принять во внимание единую позицию СБ ООН и заявления правительств по всему миру, которые согласились, что КНДР представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности", — говорится в заявлении Мэттиса.

"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — отмечает министр.

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В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.