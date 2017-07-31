США уже готовят санкции против Китая из-за КНДР

РИА Новости Украина

Китай отверг попытки США увязывать двустороннюю торговлю со своим участием в решении ядерной проблемы КНДР. "Эти вопросы находятся в двух абсолютно разных областях. Они не связаны друг с другом. Они не должны обсуждаться вместе", — отметил 31 июля на пресс-конференции в Пекине замминистра коммерции КНР Цянь Кэмин. Заявление последовало сразу после того, как в тот же день стало известно о намерении США наказать Китай из-за проблемы КНДР.

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Об этом в понедельник сообщила газета "Политико" со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа.

Они дали понять, что разрабатываемый Белым домом пакет мер может включать ограничения в торговле, а также другие экономические санкции, "направленные на наказание Китая".

Эти источники сообщили также, что консультации проходили в минувшие выходные дни, то есть сразу после того, как в ночь с пятницы на субботу КНДР провела очередное ракетное испытание. Именно после этого Дональд Трамп обвинил Китай в "бездействии" в решении проблемы КНДР и заявил о своем "разочаровании" Пекином. В своем "Твиттере" он упрекнул "глупых лидеров" США в том, что они позволяли Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле с США. При этом Дональд Трамп отметил, что Китай в ответ только говорил, но не сделал ничего для отношений США с Северной Кореей.

"Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось", — поставил Дональд Трамп ультиматум Пекину.

Одновременно постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что время для переговоров вокруг КНДР прошло. Китай знает, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление на КНДР. При этом Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре уже договорились об ужесточении санкций против КНДР.

Известный китайский экономист, пожелавший не называть имени, в интервью Sputnik назвал "полнейшим вздором" позицию США, отметив неприемлемость разговора с Китаем как с каким-то малым или средним государством:

"Прежде всего, Китай и КНДР – соседи, в то время как США и КНДР разделены Тихим океаном. И для Китая по сравнению с США надежды, связанные с решением ядерной проблемы КНДР, являются еще более неотложными. Причина нынешнего тупика в северокорейской проблеме — отнюдь не в китайском подходе к ней. Она также отнюдь не зависит только от односторонних усилий Китая или же от способности ее решения с помощью предполагаемых американских санкций. Если методы решения проблемы КНДР неприемлемые, то почему отвечать должен Китай. Необходимы искренние и реальные действия различных сторон в решении этой проблемы. Кроме того, как можно связывать торгово-экономические проблемы между Китаем и США с делами на Корейском полуострове?! Развитие торговых контактов между Китаем и США напрямую не должно увязываться со сменой внутренней политики США. Тем более, само собой разумеется, затрагивать третьи страны, это полнейший вздор. Полагаю, что если какая-то страна в торгово-экономических вопросах связана множеством политических факторов, то это вносит дополнительную неопределенность (в ее позицию). Кроме того, президент США Дональд Трамп – любитель с помощью Твиттера создавать себе дутые славу и авторитет. Это, вероятно, может иметь эффект применительно к средним или малым государствам, однако не способно сработать, когда речь идет о Китае. Китай может решительно отстаивать собственную позицию.

Угроза США ввести санкции в отношении китайских компаний и физических лиц за экономическое сотрудничество с КНДР была озвучена еще в середине минувшей недели. Пекин парировал устами официального представителя МИД КНР Лу Кана. Он предупредил, что санкции неприемлемы, поскольку китайская сторона "в полной мере выполняет соответствующие резолюции СБ ООН относительно КНДР". Одновременно китайский дипломат отметил, что планы США ввести санкции подорвут доверие между Вашингтоном и Пекином".

Это предупреждение Китая было проигнорировано, а давление усилено, о чем свидетельствует публикация в "Политико". Однако последний ракетный пуск мог стать всего лишь поводом для разработки Белым домом уже не точечных санкций, а пакета мер по торгово-экономическим ограничениям.

Скорее всего, Китай на консультациях с США по новой санкционной резолюции в отношении КНДР отказался поддержать американские предложения по удушению режима в Пхеньяне. И США в ответ решили "наказать" Китай, прежде всего, за несговорчивость, за нежелание играть по американским правилам.