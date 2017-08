Об этом пишут в мире: угрозы КНДР, развод Абрамовича

РИА Новости Украина

Абрамович расстался с Жуковой

Многие международные СМИ (Times, Washington Post, Sun, Telegraph, Guardian, Daily Mail) написали про то, что бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова объявили о расставании. В совместном заявлении Абрамович и Жукова сообщили, что после десяти лет совместной жизни они приняли решение расстаться, но остаются близкими друзьями, родителями двух детей и партнерами в проектах, а также намерены продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Газета Washington Post отмечает, что Жукова – уже третья жена Абрамовича. "Российский олигарх Абрамович и его третья жена объявили о разрыве", — пишет издание. Газета Daily Mail со ссылкой на источник пишет, что "Абрамович и его жена расстались после Рождества и живут отдельно большую часть года".

КНДР угрожает США

Мировые СМИ (New York Times, Financial Times, Wall Street Journal) пишут о том, что Северная Корея не намерена угрожать кому-либо, кроме США. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что стране необходимо иметь возможность ударить по США межконтинентальными ракетами, чтобы предотвратить вторжение. Он добавил, что КНДР никогда не станет вести переговоры относительно своей ядерной программы и пусков баллистических ракет, которые обоснованы оборонной необходимостью в связи с ядерной угрозой со стороны США. "Нет большей ошибки, чем США, которые верят, что их земля находится в безопасности на другом конце океана", — приводит New York Times выдержку из Центрального телеграфного агентства Кореи.

Запрет на слова при Трампе

Департамент сельского хозяйства США рекомендовал сотрудникам избегать термина "изменения климата" в работе, об этом написали известные СМИ (Guardian, Washington Examiner). Как отмечает Guardian, эта информация показывает, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает влияние на речь некоторых федеральных сотрудников по поводу изменения климата. Washington Examiner пишет, что Служба охраны природных ресурсов департамента перечисляет понятия, которые не должны использоваться, и предложила возможные замены в связи с позицией администрации Трампа по климату. Например, "климатические изменения" рекомендуется заменять на "экстремальные погодные факторы", а "адаптацию к климатическим изменениям" — на "способность к адаптации к экстремальным погодным факторам".

Личность опознана спустя 16 лет

Спустя почти 16 лет после теракта 11 сентября в США установлена личность одного из погибших, об этом пишут мировые СМИ (Guardian, New York Post, Telegraph, Independent, New York Times). Личность была установлена благодаря проведенному анализу ДНК. Имя жертвы не сообщается по просьбе его семьи. Таким образом, впервые с 2015 года установлена личность погибшего в результате теракта 9/11. Как пишет Guardian, установить личность позволила "новая, более чувствительная технология ДНК".

Максимальное наказание для напавших на базу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал "максимального наказания" для всех участников нападения на военную базу "Парамакай", которое произошло в воскресенье, об этом сообщили мировые СМИ (Nacional, Chicago Tribune, Wall Street Journal, Guardian). Как отмечает Chicago Tribune, атака произошла на фоне начала работы национального учредительного собрания, которое заявило, что будет разбираться с "врагами Мадуро". Wall Street Journal пишет, что атака стала "позором" для правительства, она показала, как легко группа жителей и бывших солдат проникла на склад боеприпасов. Издание отметило, что налет возглавлял капитан Хуан Кагварипано, который дезертировал в 2014 году.