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    В мире

    КНДР планирует нанесение ракетного удара по военным объектам США

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (474)

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    Согласно заявлению стратегических сил Северной Кореи, военные КНДР рассматривают меры для передачи серьезного сигнала о том, что они могут нейтрализовать военные базы США на острове Гуам при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана, передает агентство Ренхап.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
    Мир волнуется… КНДР произвела пуск баллистической ракеты

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    Как пишет агентство со ссылкой на заявление стратегических сил Северной Кореи, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), военные рассматривают меры для передачи серьезного сигнала о том, что они могут нейтрализовать военные базы США на острове Гуам при помощи баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12".

    На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

    КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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