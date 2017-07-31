Мир волнуется… КНДР произвела пуск баллистической ракеты

РИА Новости Украина

КНДР произвела очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты – уже второй за июль. Международное сообщество выступило с привычным осуждением этого. От предыдущих испытаний нынешний пуск отличается только тем, что впервые был произведен ночью.

Читайте также: Всплыл вопрос долга Украины перед РФ в размере $3 млрд

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

Предыдущий пуск ракеты "Хвасон-14" КНДР произвела 4 июля.

В КНДР в субботу заявили о втором успешном пуске МБР "Хвасон-14". По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

ЦТАК также распространило заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. Он отметил, что испытания ракеты "Хвасон-14" еще раз доказали способность страны осуществлять ракетные пуски из любой точки в различное время, сообщают РИА Новости.



"Лидер заявил, что страна осуществила пуск МБР с целью направить США строгое предупреждение, чтобы те поняли, что они не будут в безопасности, если они осмелятся тронуть наше государство", — отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ын также добавил, что военные угрозы США и жесткий санкционный режим против КНДР лишь усиливают намерение страны обладать ядерным вооружением, ведь это "является стратегической силой национальной обороны", поэтому ядерная программа не может быть заменена или свернута.

Падение ракеты в Японское море, по данным телеканала NHK, попало на его камеры, установленные в юго-западной части острова Хоккайдо.

Телеканал отмечает, что в 00:28 субботы по местному времени, что примерно совпадает со временем ракетного испытания КНДР, несколько камер в городах Муроран и Эсаси запечатлели светящийся объект, который падал в море.

Официального подтверждения того, что камеры японского телеканала запечатлели именно пуск корейской ракеты, нет. Однако специалист по ракетным разработкам из Международного института стратегических исследований Майкл Эрман считает, что "с учетом того, что кадры были засняты через 46 минут после пуска ракеты (КНДР), существует высокая вероятность того, что это была северокорейская ракета".

В ответ на пуск северокорейской ракеты США и Южная Корея провели на рассвете в субботу учебные пуски баллистических ракет, сообщил объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. Кроме того, министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что Сеул намерен обсудить с Вашингтоном размещение дополнительных комплексов противоракетной обороны (ПРО) THAAD, но будет разрабатывать "собственную уникальную систему противодействия" угрозам КНДР.



"Несмотря на предложение правительства Южной Кореи (к КНДР — Ред.) провести переговоры военных представителей, провокационные пуски баллистических ракет являются безрассудным действием, которое лишает южнокорейское правительство и международное сообщество надежды на смягчение военной напряженности между двумя Кореями", — цитирует агентство Ренхап слова Сон Ён Му.

По оценке МИД Южной Кореи, испытания баллистических ракеты КНДР приведут к дипломатической изоляции страны.

"Если КНДР считает, что, осуществляя неоднократные ядерные и ракетные провокации, она будет признана ядерной державой со стороны международного сообщества, это анахроничное заблуждение. Ей (КНДР) нужно помнить, что повторяющиеся провокации приведут лишь к дипломатической изоляции и экономическому давлению", — говорится в обнародованном на сайте МИД Южной Корее пресс-релизе.

Еще более жестко отреагировал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



"США хотят мирной денуклеаризации Корейского полуострова и окончания воинственных действий со стороны Северной Кореи. Как и мы, и другие (страны) ясно говорили прежде, мы никогда не признаем обладание Северной Кореи ядерным оружием и не откажемся от обязательств перед нашими союзниками и партнерами в регионе", — говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Тиллерсона.

По его словам, "США решительно осуждают второй за минувший месяц пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что является нарушением множества санкций Совета Безопасности ООН, которые являются волеизъявлением международного сообщества".

Кроме того, Тиллерсон возложил ответственность за растущую угрозу со стороны КНДР на Россию и Китай.



"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", — говорится в заявлении Тиллерсона.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Мировое сообщество действия КНДР привычно осудило. Так, Китай призвал КНДР прекратить действия, которые приведут к дальнейшей эскалации.

"Китай призывает КНДР соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН и прекратить действия, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности ситуации на Корейском полуострове", — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Правительство Австралии заявило, что поддерживает ответные действия стран региона, предпринимаемые после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.



"Австралия поддерживает защитные меры, осуществляемые в регионе, которые являются необходимым ответом на угрозу, которую представляют действия и политика КНДР. Эскалация регионального давления — полностью ответственность режима КНДР", — говорится в заявлении.

Также правительство Австралии призвало Китай использовать свое давление на Северную Корею, чтобы "отговорить" КНДР от дальнейших испытаний.