Национальный продукт. Украинские хакеры шантажируют всемирную сеть

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Превращение страны в Тортугу для кибермошенников наносит колоссальный вред украинской экономике. По данным экспертов, потери только от вируса Petya.A в этом году составят 0,5% ВВП. В текущем году страну потрясло три мощных интернет-вируса, которые, вероятно, имеют украинское происхождение и имели целью финансовое вымогательство.

Кибермошенники не смогли бы эффективно работать в Украине, если бы не протекция со стороны представителей власти. Местные чиновники не только прикрывают подобные аферы, но и используют их в своих целях — для борьбы с оппонентами или уничтожения налоговой отчетности.

Кто нажился?

Представители правоохранительных структур вначале не замечали последствий масштабной июньской кибератаки вируса Petya.A. После того, как она задела большинство госучреждений, а потом попала в Европу, власти не придумали ничего другого, как обвинить в атаке российские спецслужбы. Правда оказалось, что вирус нанес существенный урон и в России. Кроме того, в компании Windows заявили, что атака была инспирирована именно из Украины. Только после этого правоохранители вынуждены были начать расследование,а не заниматься очковтирательством. Впрочем, ни к каким результатам оно не привело: ни организаторы, ни исполнители атаки не были пойманы. Однако оказалось, что вирус активно использовали украинские предприятия для уничтожения собственной налоговой отчетности.

Как сообщили в пресс-службе полиции, оперативники отдела противодействия киберпреступлений в Черниговской области разоблачили одного из распространителя вируса Petya.A.

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"Мужчина пояснил, что после хакерской атаки, которая состоялась в июне 2017 года, он загрузил вирус в свой аккаунт на файлообменном сервере, а ссылку на файл загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео). Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети скачали на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства вирусом "Petya.A", — отмечают в полиции.

Кроме того, как сообщили в полиции, был установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться кибератакой для того, чтобы намеренно загрузить себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций.

Не исключено, что вирус создавался именно с этой целью, а само вымогательство было лишь прикрытием.

Made in Ukraine

Аппетиты кибермошенников растут в геометрической прогрессии, притом, что масштаб урона не сравним с выгодой преступников. Например, в июле создатели вируса Petya предлагали расшифровать все зараженные данные за 250 тыс. долларов. Тогда как от атаки пострадало до 80% украинских предприятий, масштабы потерь оцениваются миллиардами гривен. Petya стал крупнейшим украинским вирусом по урону экономике. По прогнозам экспертов, подобная атака, скорее всего, будет не последней в этом году, поскольку уровень защищенности государственных и частных компаний оставляет желать лучшего.

Напомним, что кроме Petya Украину в этом году накрыло еще два вируса-вымогателя — XData и WannaCry (более 80% заражений было зафиксировано в Украине). Эксперты подозревают, что большинство разработчиков этих вирусов-вымогателей находилась именно в Украине.

В этом году количество атак со стороны хакеров-вымогателей выросло на 50%. При этом, нападение происходят не только на ПК обычных пользователей, но и на компьютерные системы компаний и правительственных организаций.

История с голливудским сюжетом

Кибермошенники ведут себя в нашей стране настолько безнаказанно, что создают здесь мировые преступные сети, которые успешно работают у нас чуть ли не десятилетиями.

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"Правоохранители 30 стран завершили беспрецедентную международную операцию по ликвидации киберсети "Аваланж", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, сеть функционировала 7 лет. Для ее ликвидации свои усилия приложили правоохранители 30 стран. 5 человек несколько дней назад задержаны, из них трое – в Украине, украинцы и организатор этой сети —также гражданин Украины, который был задержан в Полтаве, и он оказал вооруженное сопротивление, имея в руках автомат Калашникова и боевой пистолет", — заявил в декабре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, преступная группировка использовала инфраструктуру "Аваланж" с 2009 года для распространения вредоносных программ, спама, фишинга, а также для отмывания денег рекрутинговой компании. Каждую неделю они присылали пострадавшим более миллиона сообщений по электронной почте с вложением или ссылкой. С помощью системы злоумышленники инфицировали около полумиллиона компьютеров ежедневно, а затем требовали за снятие "инфекции" возмещение.

Финансовые потери по всему миру от атак, проводимых с помощью сети "Аваланж", составляют более 100 млн евро, при этом, это только доказанные средства.

Луценко сообщил, что в финальной стадии операции было задействовано спецподразделение КОРД для задержания организатора этой сети в Полтаве.

"Эта спецоперация была сложной настолько, что сам координационный штаб находился в Гааге. Европолом были приглашены основные страны. Основной организатор преступной группы — украинец. В нее входило 27 представителей из разных стран. Из них точно – 10 украинцев", — отметил Вадим Троян, тогда и. о. председателя Национальной полиции.

Однако это история не закончилась хэппи-эндом, хотя и заслуживает на экранизацию в Голливуде. Предполагаемый лидер группировки Геннадий Капканов на следующий день после задержания был отпущен судом свободу, после чего он пропал.

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что причиной такого странного снисхождения суда стала коррупция. За взятку суд может отпустить даже серийного убийцу. Да что говорить, если даже Вадим Троян (ныне замглавы МВД), организовавший поимку киберпреступников, теперь сам проходит проходит по уголовному делу о вымогательстве.

Киберпреступность под прикрытием представителей власти стала очень доходным бизнесом, поэтому не исключено, что вскоре Украина "родит" еще один вирус-вымогатель, по сравнению с которым Petya.A покажется детским лепетом.