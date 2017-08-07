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    В мире

    КНДР пригрозила "серьезными мерами" в ответ на новые санкции ООН

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (469)

    (обновлено: )29
    По данным агентства Рейтер, с соответствующим заявлением выступили представители Северной Кореи в ходе форума АСЕАН, который проходит в Маниле. Санкции ООН были приняты после проведения КНДР двух испытаний баллистических ракет.
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Власти Северной Кореи планируют принять соответствующие "серьезные меры" в ответ на новые санкции ООН, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей КНДР на встрече в Маниле, где проходит форум АСЕАН.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
    Мир волнуется… КНДР произвела пуск баллистической ракеты

    Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

    КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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    Предшествовавшие резолюции СБ ООН запрещают КНДР проводить ядерные испытания и пуски баллистических ракет из опасений, что это нарушит международный режим нераспространения.

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