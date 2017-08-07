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    В мире

    КНДР отвергла мирные инициативы Южной Кореи

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (468)

    (обновлено: )10410
    Глава МИД КНДР заявил, что Южной Корее не хватает искренности: "В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними".
    КНДР. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо отказался от предложения своего южнокорейского коллеги Кан Ген Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами, сообщает ВВС со ссылкой на южнокорейское агентство Йонхап.

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    Сообщается, что встреча двух министров прошла в Маниле, где в понедельник, 7 августа, открывается сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности.

    Северокорейский министр заявил, что "южному соседу не хватает искренности".

    "В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними", — заявил министр. 

    Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая была инициатором принятия резолюции, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть.

    Произошло это после того, как КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.

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