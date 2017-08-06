МИД Китая: санкции против КНДР вернут стороны за стол переговоров

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Новые санкции в отношении Северной Кореи, предусмотренные принятой в субботу резолюцией СБ ООН, не являются самоцелью, они призваны вернуть стороны за стол переговоров и снизить угрозу эскалации на Корейском полуострове, заявил в воскресенье глава МИД КНР Ван И.

"Санкции необходимы, но они не являются конечной целью. Цель заключается в том, чтобы вернуться к переговорам по решению ядерной проблемы Корейского полуострова, и посредством диалога найти условия для окончательного урегулирования, добиться денуклеаризации и долгосрочной стабильности на полуострове", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что новая резолюция включает в себя два элемента. Во-первых, она заостряет внимание на том, что КНДР продолжает нарушать решения СБ ООН и осуществлять пуски, и в ответ на такие действия необходима соответствующая реакция мирового сообщества.

"Цель этой необходимой ответной меры заключается в стремлении более эффективно сдерживать процесс ядерного развития Северной Кореи",- сказал глава китайского МИД.

При этом он подчеркнул, что "с другой стороны, очень важным компонентом этой резолюции является призыв к возобновлению шестисторонних переговоров, в ходе которых особое внимание нужно уделить дипломатическим и политическим средствам, чтобы решить ядерную проблему полуострова мирным путем и избежать напряженности и дальнейшей эскалации ситуации".

"Эти два аспекта крайне важны, и ими нельзя пренебрегать", — добавил Ван И.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.