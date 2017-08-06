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    В мире

    США назвали резолюцию СБ ООН по КНДР "ударом под дых"

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    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (462)

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    По подсчетам американской стороны, которая предложила принятую в субботу резолюцию СБ ООН, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала "ударом под дых" новые санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Я надеюсь, что они (КНДР — ред.) поймут, что международное сообщество говорит единогласно: "Вы должны прекратить эту деятельность". Им надо принять решение. Это был удар под дых", — заявила Хейли в эфире CNN.

    На вопрос о том, готовы ли США к военным мерам против КНДР, Хейли ответила, что США готовы "предпринять все необходимое".

    Ранее СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.

    По подсчетам американской стороны, которая предложила принятую в субботу резолюцию СБ ООН, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

    КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.

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