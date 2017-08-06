наверх
06.08.201703:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: санкции СБ ООН будут иметь тяжелые последствия для КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (463)

    6
    Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Санкции СБ ООН будут иметь тяжелые последствия для экономики КНДР, считает президент США Дональд Трамп.

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    США уже готовят санкции против Китая из-за КНДР

    "Совет безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали с нами. "Очень большое финансовое влияние!" — написал Трамп в Twitter.

    Совет безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.

    Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

    ​По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.

    КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет, которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Виталий Кличко
    Украина: жара наступает