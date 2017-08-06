О них говорят в мире: санкции по КНДР, цена развода Великобритании с ЕС

РИА Новости Украина

"Сталинская диктатура" под новыми санкциями

Ведущие мировые СМИ обобщают важное международное решение, приятое в субботу в отношении КНДР на заседании Совета Безопасности ООН. "Редким единогласным решением СБ ООН нанес удар Северной Корее через запрет на экспорт на сумму в один миллиард долларов", — комментирует Telegraph. Как пишет бельгийская Soir, "новый пакет санкций, затрагивающий металлургическую, угольную, рыболовную отрасли, является первым подобным документом, принятым в отношении Пхеньяна по инициативе Дональда Трампа". "Зачем новые санкции? Речь идет о том, чтобы оказать чуть большее давление на последнюю сталинскую диктатуру планеты", — пишет Figaro.

REUTERS Jonathan Ernst/File Photo Дональд Трамп

Издание Financial Times уточняет, что разработанная США резолюция подразумевает "первый в истории Северной Кореи жесткий запрет на экспорт ключевых товаров в связи с двумя последними испытаниями межконтинентальных баллистических ракет". Вместе с тем, новая резолюция не предполагает запрет на импорт нефти и воздушные перевозки, добавляет газета. Wall Street Journal, в свою очередь, подчеркивает, что Россия и Китай, выступавшие против новых экономических санкций в отношении КНДР, "в конечном счете одобрили резолюцию, заявив, что последние неконтролируемые провокации (Северной Кореи) были неприемлемыми". Guardian цитирует постпреда США при ООН Никки Хейли, которая по итогам голосования заявила о необходимости "дальнейших действий" в отношении КНДР. По словам американского постпреда, новые санкции не решили северокорейскую проблему, поэтому США продолжат "предпринимать превентивные оборонительные меры для собственной защиты и защиты союзников".

Оптимальная цена развода Британии и ЕС

Британская пресса с новым азартом обсуждает финансовый аспект Brexit. Газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что максимальная сумма, которую Великобритания готова заплатить, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, не превышает 40 миллиардов евро.

Один из источников издания напоминает, что требуемая Евросоюзом сумма составляет около 50-60 миллиардов. "Наш (итог) ближе к 30 миллиардам, но зона оптимума — 40 миллиардов, даже если не все общество и политики пока до нее дошли", — рассуждает источник. Высокопоставленные чиновники в правительстве заключили, что такое предложение является единственным способом выхода из сложившегося тупика переговорного процесса. Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

По мнению лидера британских консерваторов в Европарламенте Эшли Фокса, Евросоюз приложит все усилия для того, чтобы Британия "не оказалась в лучшей позиции" после Brexit. "Мы достигнем соглашения с Европой, в рамках которого не надо будет платить миллиарды фунтов в год, оно позволит вернуть Британии контроль над нашими границами. Но маловероятно, что оно сохранит тот же доступ к рынку всех товаров и услуг — думаю, это неизбежно", — рассказал Фокс газете Independent. Экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди, в свою очередь, в интервью Guardian призвал ЕС максимально сохранить существующие торговые связи с Британией, чтобы избежать серьезного экономического ущерба для обеих сторон.

Венесуэльский режим в действии

Решение о приостановке членства Венесуэлы в Меркосур и увольнение генпрокурора страны Луисы Ортеги Диас также попали в сферу внимания западных СМИ.

"Едва избранное в очень агрессивной обстановке Учредительное собрание лишило полномочий Луису Диас. Оно не промедлило продемонстрировать свою безграничную власть", — пишет французская Echos. Издание отмечает, что Диас считается "одним из главных оппонентов президента-социалиста Николаса Мадуро".

По данным Monde, место Диас займет "защитник народа" Тарек Уильям Сааб. Financial Times, в свою очередь, добавляет, что в субботу главы МИД стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур) приняли решение приостановить членство Венесуэлы в организации. "Министры пустили в ход "демократический принцип", чтобы направить сигнал после последних выборов", — комментирует газета. Издание напоминает, что министры иностранных дел Аргентины, Парагвая, Уругвая и Бразилии по итогам встречи в Сан-Паулу приняли "единогласное решение о приостановке членства Венесуэлы в блоке из-за разрушения демократического порядка".

По словам глав МИД Меркосур, Венесуэла сможет вернуться в организацию только после полного восстановления демократии, под которым понимается "освобождение политзаключенных и запуск политических преобразований".

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Ячейка ИГ по подготовке смертников из Европы

Плененный курдским ополчением боевик ИГ впервые подробно рассказал о базирующейся в Сирии тайной ячейке ИГ по подготовке террористов для атак в Европе, сообщает газета Times. Тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса". Вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину. В рамках курса будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке. Общая продолжительность обучения составляет семь месяцев. Помимо этой программы, в тайном подразделении ИГ также существует специальный центр по работе с потенциальными террористами и "спящими ячейками" в самой Европе.

Как пишет газета, за два с половиной года пребывания в рядах ИГ боевик насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно закончили обучение в секретном подразделении. По словам плененного боевика, несмотря на большие потери ИГ в Сирии, тайная ячейка продолжает свою работу. Именно она подготовила террористов для атак в Париже и Брюсселе, а в настоящий момент занимается планированием новых терактов в Европе и Ливане.

Нет расходам на леди Макрон

Французская пресса заинтересованно следит за развитием ситуации вокруг резонансного предложения президента страны Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди". Как пишет Express, этот документ позволит законодательно "обозначить официальную роль" жены президента в государственных делах. По данным издания 20 minutes, устав предполагает выделение госсредств на расходы первой леди, которая в Елисейском дворце занимается в основном подготовкой приемов, в частности — составлением меню и посадкой гостей.

Figaro отмечает, что ряд политиков уже раскритиковали идею Макрона, заявив, что Брижит не должна получать доступ к государственным финансовым средствам, поскольку "ее никто не выбирал". Французская интеллигенция в лице "артиста, художника и автора" Тьерри Поля Валетта также выступила против инициативы главы государства. Запущенная на портале change.org петиция против "устава первой леди" уже собрала более 135 тысяч подписей из 150 необходимых. "Нет ни одной причины, по которой супруга главы государства могла бы получить средства из государственного бюджета.

Брижит Макрон в настоящий момент располагает командой из двух-трех помощников, а также двух секретарей и двух охранников, и этого достаточно. Если такой вопрос и должен быть поднят, то только в рамках референдума, а не по решению одного человека", — говорится в тексте петиции. Figaro добавляет, что данная петиция ставит предложенный устав в один ряд с проблемой завышенных госрасходов и указывает на "проблему национальной сознательности".