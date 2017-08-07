Лавров проводит переговоры с главой МИД КНДР

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в понедельник переговоры с главой МИД КНДР Ли Су Ёном на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Лавров рассчитывает обсудить с северокорейским коллегой Ли Ён Хо все аспекты двусторонних отношений. Об этом он заявил, открывая встречу в понедельник.

"Рад вас видеть. Вчера у нас всех был напряжённый день. Рассчитываю, что возможности, которые нам предоставляет сегодняшняя встреча, мы посвятим рассмотрению всех аспектов наших отношений", — сказал российский министр.

Лавров прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провёл ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, Китая и США.

В воскресенье глава МИД КНДР провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Напомним, СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.