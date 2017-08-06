Трамп благодарен РФ и Китаю за позицию по санкциям против КНДР

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп благодарен КНР и РФ за сотрудничество по резолюции СБ ООН против КНДР, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные ей недавно испытания баллистических ракет. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этой резолюции", — заявила Сандерс.

"Он (Трамп — ред.) продолжит работу с союзниками и партнерами по повышению дипломатического и экономического давления на Северную Корею с тем, чтобы покончить с ее угрожающим и дестабилизирующим поведением", — добавила она.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.