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    В мире

    Тиллерсон назвал условия диалога США и КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (467)

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    Как подчеркнул Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прекращение запусков ракет Пхеньяном станет "первым и сильнейшим сигналом" для диалога со Штатами.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Лучшим сигналом о готовности КНДР к переговорам с США является прекращение Пхеньяном ракетных испытаний, заверил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Дональд Трамп на встрече с китайской делегацией. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    США уже готовят санкции против Китая из-за КНДР

    По словам Тиллерсона, прекращение запусков ракет станет "первым и сильнейшим сигналом".

    Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая была инициатором принятия резолюции, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть.

    Произошло это после того, как КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.

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