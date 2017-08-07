Тиллерсон назвал условия диалога США и КНДР

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Лучшим сигналом о готовности КНДР к переговорам с США является прекращение Пхеньяном ракетных испытаний, заверил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам Тиллерсона, прекращение запусков ракет станет "первым и сильнейшим сигналом".

Ранее СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая была инициатором принятия резолюции, новые санкции позволят сократить внешнеторговую прибыль КНДР на 1 миллиард долларов в год, то есть примерно на треть.

Произошло это после того, как КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.