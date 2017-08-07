Непонятно, как отразится на потребителе абонплата за газ - Землянский

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не удалось обсудить вопрос абонплаты за газ для населения. Помешали профсоюзы.

Сначала около тысячи представителей профсоюзного движения митинговали под окнами Нацкомиссии, требуя отказаться от введения абонплаты за газ. Затем люди пошли на заседание комиссии и после спора с главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, заседание комиссии было досрочно закрыто.

Организаторы акции заявили, что срыв заседания Нацкомиссии был единственным путем остановить введение абонплаты за газ, которая сделала бы украинский еще беднее, потому что обязала бы платить за обслуживание труб, даже если граждане не пользуются газом.

Эпопею с абонплатой за газ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Нацкомиссия переждала время и снова вернулась к вопросу введения абонплаты за газ для населения?

— Это было ожидаемо, потому что в последней версии меморандума, которую Украина подписала с МВФ, шла речь о введении абонентской платы на газ и на тепло, если я не ошибаюсь, до конца августа текущего года. Поэтому, в любом случае, оно должно быть формализировано постановлением НКРЭКУ, вот что сегодня и попытались сделать. Более того, предыдущее решение было слегка модернизировано, насколько можно понять из этих 15 минут заседания, из заявлений, которые были сделаны. То есть теперь абонентская плана рассчитывается, не исходя из счетчика, который у вас установлен, а исходя из тех приборов либо установленной мощности к потребителям. То есть там предлагается градация, скажем, для тех, у кого есть счетчик или нет счетчика, но присутствует газовая плита, использовать максимальную мощность. И дальше начинает градироваться по счетчикам, то есть от 1,6 кубических метров в час до 2,5, от 2,5 до четырех, от четырех до шести и так дальше. Собственно говоря, как это градируется по счетчикам, все это будет зависеть от того, какая мощность будет заказана потребителем. Честно сказать, хотелось бы узнать из-за произошедшего, так и не было понятно, как НКРЭ предполагает себе механизм номинирования вот этой мощности, заявки, которую будет подавать потребитель и как вообще это будет это рассчитываться. Честно вам сказать, понять, как будут развиваться события дальше и вообще, в чем состояло предложение НКРЭКУ, кроме вот этих, что будет считаться уже не по счетчику, а по приборам, которые установлены у потребителя, пока добавить к этому больше не представляется возможным. Соответственно, и нельзя посчитать, как это отразится на конечном счете для потребителя.

Невозможно сказать, кто выиграет, а кто проиграет от введения абонплаты?

— Все очень просто. Если методология расчета предполагает, что в конечном итоге ваш финальный чек, ваш счет либо останется прежним, либо и того более сократится, возражать против такого решения нет смысла, потому что логика в таком решении есть. Если же предполагается, что, условно говоря, к тем деньгам, которые мы уже платим, добавится еще какая-то дополнительная плата, не позволяющая вам экономить средства, требующая определенной переплаты, я боюсь, что опять мы столкнемся с мощным противодействием со стороны общественности по принятию такого решения.

Весной против введения абонплапты за газ для населения выступил и президент, и премьер, и народные депутаты, однако Нацкомиссия снова вернулась к этому вопросу. Чем объясняется эта настойчивость?

— Нет, это не настойчивость ни в коем разе. Это популизм и политическая игра, перебрасывание, как с тарифами на газ для населения? "Нафтогаз" говорит: мы должны увеличить, Кабмин говорит: мы не разрешим, "Нафтогаз" говорит: так это же вы сами придумали, а Кабмин говорит: ничего мы такого не придумывали, а потом "Нафтогаз" подает в суд, а Кабмин снова говорит, что мы не позволим и через суд… То есть тоже самое происходит с заявлениями со стороны президента и премьера, и решениями НКРЭКУ, то есть это игроки одной команды или игра в доброго и злого полицейского, но результат будет тот же, то есть это дополнительная финансовая нагрузка ляжет на рядового потребителя. То есть никто не пытается и, в первую очередь, НКРЭКУ, рассчитать или решить ситуацию таким образом, чтобы внутри уже действующих тарифов деньги были перераспределены. То есть если есть условные 10 гривен, то в рамках этих 10 гривен там разделили бы, часть отдали на газопоставляющие, газотранспортирующие организации, а часть оставили НАК "Нафтогаз Украины" — цена газа как товара. Все, вот разделили: вот отдельно стоимость газа, вот отдельно стоимость транспорта. Но при этом все это происходит в рамках действующих тарифов. Я боюсь, что мы этого так и не дождемся, а ситуация будет прямо противоположной.

То есть мы дождемся абонплаты за газ?

— Безусловно. Мы дождемся и повышения тарифов, ведь это же одно из условий получения транша МВФ, это структурные маяки, которые были выставлены еще весной. Поэтому все остальное – это дымовая завеса, имитация борьбы за права обездоленных. На самом деле судьба обездоленных уже решена, просто разыгрывается спектакль.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.

Напомним, спекуляции вокруг введения абонплаты за газ будут продолжатся, пока НКРЭ не разъяснит ситуацию, считает Андрей Чубык.