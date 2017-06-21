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    Аналитика и комментарии

    Ахметов и "Киевэнерго", гудбай? Соцсети о разрыве века

    (обновлено: )471
    Власти Киева решили таки расторгнуть соглашение с "Киевэнерго" и вернуть энергетическую инфраструктуру под управление города. При этом договор продлили еще на один отопительный сезон… Как отреагировали на такое решение украинцы в соцсетях?
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В столице грядут грандиозные реформы. Киевский горсовет решил расторгнуть соглашение с компанией "Киевэнерго" по управлению энергетическим комплексом столицы, предварительно продлив его на четыре месяца – до окончания предстоящего отопительного сезона 26 апреля 2018 года. Помнится на днях в КГГА сообщили, что после расторжения договора с "Киевэнерго" обслуживание столичных энергосистем может взять на себя финская энергетическая компания Fortum.

    В соцсетях решение столичных властей восприняли весьма неоднозначно, но процесс прощания с "Киевэнерго" был успешно запущен: "Киевсовет разрывает договор с "Киевэнерго" через 4 месяца после его окончания — с 28 апреля 2018 года А за отопительный сезон высосут все!"; "Так за что сегодня голосовали: за продление и за развод?" "Бандитский шантаж собственников Киевэнерго прошел на ура. Вангую, в ближайшее время, "внезапно" появится горячая вода…", — нашлись в сетях и такие предположения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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