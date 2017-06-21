Ахметов и "Киевэнерго", гудбай? Соцсети о разрыве века

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В столице грядут грандиозные реформы. Киевский горсовет решил расторгнуть соглашение с компанией "Киевэнерго" по управлению энергетическим комплексом столицы, предварительно продлив его на четыре месяца – до окончания предстоящего отопительного сезона 26 апреля 2018 года. Помнится на днях в КГГА сообщили, что после расторжения договора с "Киевэнерго" обслуживание столичных энергосистем может взять на себя финская энергетическая компания Fortum.

В соцсетях решение столичных властей восприняли весьма неоднозначно, но процесс прощания с "Киевэнерго" был успешно запущен: "Киевсовет разрывает договор с "Киевэнерго" через 4 месяца после его окончания — с 28 апреля 2018 года А за отопительный сезон высосут все!"; "Так за что сегодня голосовали: за продление и за развод?" "Бандитский шантаж собственников Киевэнерго прошел на ура. Вангую, в ближайшее время, "внезапно" появится горячая вода…", — нашлись в сетях и такие предположения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook