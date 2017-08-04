МИД РФ о санкциях Евросоюза: Москва оставляет за собой право на ответные меры

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Совета ЕС расширить санкции в отношении РФ, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры. Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", — сказано в комментарии ведомства.

Также отмечается, что РФ сохраняет заинтересованность в развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС, несмотря на введенные ограничительные меры. "Несмотря на складывающуюся ситуацию, подтверждаем заинтересованность в сохранении и поступательном развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС. Мы остаемся верны всем ранее принятым на себя обязательствам. Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юрилических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым.