Несмотря на жару. Михаил Погребинский подводит итоги непростой недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новые санкции США против РФ подрывают возможность компромисса по Донбассу, у Михаила Саакашвили путь – на политическую пенсию, власть перестала стесняться и оглядываться на реакцию на свои действия, а Владимир Кличко вряд ли начнет политическую карьеру. Политические итоги недели в интервью РИА Новости Украина подвел политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президент США Дональд Трамп подписал пакет антироссийских санкций, который ранее принял сенат США. Документ значительно ограничивает свободу действий американского президента во внешней политике. К каким последствиям для Украины это может привести?

– Для украинских руководителей новое ужесточение американской позиции – это благо, потому что они-то востребованы тогда, когда нужно быть антироссийским инструментом. А если бы наоборот, шла бы линия на смягчение напряженности, поиска совместных решений, тогда они не очень или совсем не нужны и даже мешают. Поэтому они довольны, это можно понять.

Что касается Украины, украинского народа, украинского государства, конечно, эти санкции очень опасны. Прежде всего потому, что они закрывают тему компромисса по Украине. Теперь очень трудно убедить Москву, что возможен компромисс. Ну как, если в этих санкциях Россия фактически изображена как враг номер 1, элемент оси зла Иран – Северная Корея.

Как рассчитывать на компромисс с этой страной, где с таким абсолютным, тотальным большинством принимается такое возмутительное решение по партнеру, на которого как бы администрация рассчитывает что-то вместе решать и который подписывает… В конце концов, Трамп разделил ответственность за этот билль, поскольку мог бы и не подписывать. Там же известная схема: ты не подписываешь, через 10 дней вступает в действие. Ничего не делаешь, просто не подписываешь.

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Я уже не говорю о том, что можно было просто подать в Верховный Суд, поскольку его полномочия конституционные ограничивают. Но хотя бы не подписал! Тогда можно было бы понять слова (госсекретаря США) Тиллерсона и самого Трампа, что они все равно рассчитывают на сотрудничество.

То есть теперь путь к компромиссу для РФ закрыт?

– Это не значит, что они (РФ и США) совсем не будут что-то вместе делать. Но все равно, бэкграунд отношений сорван. Нет никакого доверия, не может быть в Москве такому партнеру. Это значит, что представить себе, что можно договориться о каком-то компромиссе со Штатами, Москва сейчас не может. И, по-моему, не будет, потому что засмеют и затопчут.

Почему такая ситуация – плоха для Украины?

– Решение кризиса на востоке Украины возможно только как компромисс. Вариант полной окончательной победы на ДНР/ЛНР просто отсутствует, такого варианта нет. Он может быть в голове парубиев, порошенок и прочих ребят, но такого варианта нет. Это означает, что для большинства граждан Украины, а данные показывают, что большинство – за компромисс, и ясно, что это против интересов Украины.

Кроме того, это создает очень рисковую атмосферу. Если ясно, что компромисса с американцами не будет, а эти господа – Порошенко, Парубий, Турчинов, Гройсман, который говорит, что хорошо бы использовать опыт Хорватии, – что эти люди могут думать и рассчитывать на что угодно, но реальность такова, что любая провокация может вызвать жесткий ответ – это очень опасно для Украины, украинского государства, территориальной целостности, в конце концов, для населения, которое хочет прекращения войны, окончания этого противостояния.

Поэтому ответ таков: для этой публики (власти) это хорошо, а для людей, для Украины, для граждан Украины, украинского государства – это опасно.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Погребинский

Опубликован указ о лишении гражданства экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом сам политик провел skype-конференцию из США, в ходе которой заверил всех, что вернется в Украину. На ваш взгляд, есть ли здесь у Саакашвили политическое будущее?

– Я не вижу для него украинского будущего. Конечно, можно сказать, что существует какая-то небольшая вероятность, может быть, 5%, что ему удастся выиграть суд и вернуть себе украинское гражданство. Но я очень сильно в этом сомневаюсь.

Он вообще сейчас в этом непонятном положении, он вообще никуда уехать не может, у него никакого паспорта нет. И я не думаю, что Маккейн и компания впишутся за него и как-то сильно будут ему помогать. Поэтому я думаю, что это выход на траекторию, которая заканчивается пенсией – без политического будущего.

Госкомпания "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Цена заокеанского топлива – 113 долларов за тонну. При этом цена может еще вырасти из-за транспортных расходов. Какую выгоду получила Украина, учитывая экономические потери?

– Выгода есть для пенсильванских добытчиков угля, а для Украины тут сплошной ущерб. Я считаю, что на самом деле те, кто подписали этот договор, Порошенко наверное не подписывал, они будут нести уголовную ответственность. За то, что они купили дороже, чем могли. Это же очевидно.

Вот преследование Тимошенко – что она что-то не то подписала. А доказать невозможно было. Здесь же – очевидно: известно, что купили по цене, которая в полтора раза выше, чем предлагает другой поставщик. А если бы не было блокады, был бы уголь донецкий, то это было бы минимум в 2-2,5 раза дешевле.

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Очевидно, что это преступная договоренность, политическую ответственность за это будет нести власть – в лице Порошенко и других. И это такой очень яркий пример, который не требует никакого объяснения, что люди действуют не в интересах украинского государства.

Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа Сергея Пашинского. В ГПУ сделали вывод, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны. Как вы прокомментируете это дело?

– Видимо, украинские власти вообще уже не стараются делать хорошую мину при плохой игре. На самом деле, они даже этого не хотят делать. Парубий устраивает свою сестру, которую обвиняли в коррупции, на должность, придумывает должность во Львове. Арестовывают журналиста и предъявляют какие-то фантастические обвинения. Это же ясно, что это будет известно на Западе и так далее.

Порошенко, видимо, считает, что любой ущерб от этих действий с нарушением прав человека, он не такой большой. Лично для него это выгодно, поскольку избавляет от критиков, но с точки зрения критики, которая будет на Западе, все равно, поскольку на Западе нет другого клиента, кроме Порошенко сегодня, и они публично поддерживают его. Они обращаются к украинским парламентариям: "Вы не ссорьтесь, консолидируйтесь". Очевидно, вокруг кого – вокруг президента.

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Он считает, что ему все позволено в нынешней ситуации. Значит, насколько он прав в этом – это большой вопрос. Мне кажется, что будет некое переполнение, особенно в связи с этим законом о санкциях, когда Украина позиционируется как враг Европы. Это очевидно. Впервые так очевидно позиционируется Украина, украинское руководство как настроенное враждебно к интересам Европы, европейского бизнеса – по очевидным причинам. Она требует закрытия "Северного потока", за который выступают и Меркель, и весь крупный немецкий бизнес. И в этом конфликте между Европой и Соединенными Штатами Украина – на стороне США. Это такой конфликт с Европой, он еще никогда не был настолько очевиден.

А дело Пашинского – иллюстрация происходящего в стране?

– Это дополнительный пример того, что люди совершенно не стесняются. Мало того, что они снимают ответственность с человека, который очевидно превысил свои полномочия, а собираются наказывать человека, который был жертвой. Все это прекрасно понимают.

Но такое торжествующее пренебрежение здравым смыслом может быть только в том случае, когда им на все наплевать, в том числе на реакцию людей, разных-разных совершенно.

Конечно, это примета кризиса, я уже не говорю морального – тут нечего говорить. Это примета кризиса институтов. … Неважно: можно человека обвинить в том, что он враг народа, потому что он пишет не то, что нравится власти.

Я просто считаю, что это дискредитация соответствующих институтов, и это, конечно, примета серьезного кризиса.

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры и заявил о готовности принять новые вызовы и испытания, которые ждут его впереди. Как вы считаете, может ли он пойти в политику?

– Насколько я понимаю, он не настроен,… у него нет таких целей. Я думаю, у него проблемы со здоровьем, потому что нехорошо так завершать карьеру на поражении. Но правильно сделал: нужно беречь здоровье. Не думаю, что он будет заниматься политической работой.