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    Политика

    ВСУ за последние 3 года получили около 16 тыс единиц военной техники

    (обновлено: )7501
    По словам главы украинского государства, армия стала сильнее почти на 16 тысяч единиц военной техники и вооружения благодаря государственному концерну "Укроборонпром".
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Украинская армия за последние три года, пока идет АТО в Донбассе, получила около 16 тысяч единиц военной техники от предприятий-участников концерна "Укроборонпром", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
    Миллион налево, миллион направо. ТОП краж в ВСУ

    "Украинская армия стала сильнее почти на 16 тысяч единиц военной техники и вооружения благодаря государственному концерну "Укроборонпром", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

    Как указано на сайте "Укроборонпрома", такое число военной техники армия получила за период с июля 2014 года по июль 2017 года. По данным концерна, предприятия-участники "Укроборонпрома" передали 15 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии.

    За указанный период украинскую армию усилили 5 281 единица новой и модернизированной техники, 7 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также 3 458 единиц ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности), узлов и агрегатов.

    По данным концерна, среди новой и модернизированной техники большинство составляет ракетно-артиллерийское вооружение, а также ракеты и боеприпасы — 1 061 единица и 2 613 единиц соответственно. Военные также получили 1 277 новых и модернизированных систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и средств связи, 295 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 35 единиц авиационной техники и оборудования.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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