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    Происшествия

    Женщина погибли при ссоре бойцов ВСУ и гражданских в Луганской области

    Тема:

    Рост криминала в Украине (492)

    (обновлено: )10001
    В пресс-центре штаба АТО уточнили, что, по предварительным данным, происшествие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В полицию Луганской области поступило сообщение о том, что военнослужащие ВСУ могут быть причастны к совершению преступления, в результате которого были убита женщина и ранен мужчина, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    "Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, вызванное неизвестным лицом, и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице от полученных повреждений", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    Facebook пресс-центра штаба АТО
    Пресс-центр штаба АТО о ситуации в Попаснянском районе

    По предварительным данным, происшествие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами.

    На месте взрыва в Днепре
    informator.dp.ua
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    По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления. Устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.

    Командование АТО пообещало принять меры по объективному проведению следствия. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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