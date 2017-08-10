Женщина погибли при ссоре бойцов ВСУ и гражданских в Луганской области

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В полицию Луганской области поступило сообщение о том, что военнослужащие ВСУ могут быть причастны к совершению преступления, в результате которого были убита женщина и ранен мужчина, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, вызванное неизвестным лицом, и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице от полученных повреждений", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Facebook пресс-центра штаба АТО Пресс-центр штаба АТО о ситуации в Попаснянском районе

По предварительным данным, происшествие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами.

По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления. Устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.

Командование АТО пообещало принять меры по объективному проведению следствия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.