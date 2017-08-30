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30.08.201713:55
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    В СНБО сообщили, сколько Украина потратит на оборону в 2018 году

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    Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, оборонный бюджет 2018 года будет отличаться реализмом и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта.
    Заседание СНБО. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина Украина. Украина в 2018 году намерена сохранить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП, оборонный бюджет будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в начале сентября, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины
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    Как сообщили в пресс-службе СНБО, Турчинов отметил, что формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".

    "Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", — подчеркнул он, отметив, что оборонный бюджет 2018 года будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение".

    Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.

    Напомним, в докладе Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по результатам работы группы по изучению публикации в газете New York Times о возможных поставках Киевом ракетных технологий КНДР отмечается, что возможность несанкционированного доступа к ракетным технологиям украинских предприятий исключена.

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