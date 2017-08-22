СНБО исключило возможность кражи ракетных технологий Украины

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Возможность несанкционированного доступа к ракетным технологиям украинских предприятий исключена, говорится в докладе Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по результатам работы группы по изучению публикации в газете New York Times о возможных поставках Киевом ракетных технологий КНДР.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти Украины и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на местных заводах такие двигатели не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

В докладе секретаря СНБО Александра Турчинова президенту Петру Порошенко отмечается, что конструкторская, технологическая и другая документация на производство ракетной техники и составляющих к ней "надежно хранится" в специально оборудованных помещениях, что подтверждается выводами компетентных органов Украины.

"Компетентные органы Украины осуществляют постоянный надзор за предприятиями ракетно-космического комплекса государства, исключая возможность несанкционированного доступа посторонних лиц к ракетным технологиям. Задержание, арест и осуждение в 2012 году граждан Северной Кореи при попытке получения соответствующей технологической документации это подтверждают", — говорится в докладе, обнародованном во вторник.

В 2012 году в Украине были осуждены на восемь лет лишения свободы два гражданина КНДР, которые, согласно решению суда, "вступили в преступный сговор с целью сбора и последующей передачи представителям КНДР сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем в апреле 2011 года установили конфиденциальное сотрудничество с гражданином Украины — сотрудником конструкторского бюро "Южное".

Граждане КНДР были задержаны при фотографировании документов, которые, как позже установила экспертиза, "раскрывают информацию о прогрессивных технологиях, новых видах технологических процессов по созданию ракетных комплексов, жидкостных ракетных двигателей, космических летательных аппаратов и систем поставки ракетного топлива".