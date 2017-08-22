СНБО не нашло подтверждения причастности Киева к "помощи КНДР"

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Рабочая группа по изучению публикации в газете New York Times относительно причастности Украины к получению властями КНДР ракетных технологий не нашла подтверждения заявлениям о причастности Киева к их передачи, говорится в докладе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова президенту Петру Порошенко.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти Украины и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на местных заводах такие двигатели не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

"Резюмируя изложенное и беря во внимание предложение межведомственной комиссии и материалы государственных органов по поднятому вопросу, рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи", — говорится в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом в докладе Россия в очередной раз обвиняется в участии в реализации КНДР ракетных программ. Также отмечается, что статья в издании является элементом информационного прикрытия и отвлечение внимания мирового сообщества.

Украина за время независимости не предоставляла разрешительных документов на поставки в КНДР никаких товаров военного назначения и двойного использования, в частности ракетных двигателей РД-250, их модификаций и комплектующих к ним, говорится в докладе.

"Рабочая группа констатирует: существующая система государственного экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования исключает возможность передач таких товаров в страны, в отношении которых введены ответные санкции Совета безопасности ООН", — сказано в докладе.

Анализ украинскими специалистами изображения ракет Hwasong-12, Hwasong-14, в частности основного однокамерного двигателя первой ступени, показал, что в них "не используется ракетный двигатель РД-250, который является двухкамерным", сообщается в докладе Турчинова.

"В то же время для его создания не исключается возможность использования отдельных составных частей ракетного двигателя РД-250", — отмечается в тексте.

Президент Украины Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Также президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР.