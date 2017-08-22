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    Политика

    Порошенко поручил обсудить в Совбезе ООН скандал с КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (588)

    (обновлено: )4301
    По словам президента, "отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров, и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами".
    Место постоянного представителя Украины в Совбезе ООН. Архивное фото
    @UKRinUN

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение в Совбезе ООН вопроса о непричастности Киева к ракетной программе в Северной Корее, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    DW: кто мог поставлять ракетные двигатели КНДР. Все версии

    Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Власти Украины и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на местных заводах такие двигатели не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.

    "С учетом выводов комиссии хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение указанного вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", — подчеркнул Порошенко.

    По его словам, "отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров, и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами". В первую очередь, по мнению Порошенко, "такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Также президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР.

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