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    Политика

    Климкин призвал найти ответственных за помощь КНДР

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (587)

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    По словам Климкина, он, как глава МИД Украины и опытный аэрофизик, заверяет, что Украина "не может быть замешана в предоставлении помощи ракетной программе КНДР".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина непричастна к ракетной программе КНДР, говорится в комментарии Климкина в газете New York Times.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    Министр также призвал международное сообщество расследовать передачу технологий Северной Корее.

    "Как глава МИД Украины и опытный аэрофизик, я хочу сказать, что моя страна не может быть замешана в предоставлении помощи ракетной программе КНДР", — написал Климкин. По его словам, "линии производства для этого типа ракет на Украине были прекращены в 1992 году".

    "Экспертизу нельзя проводить в головах ученых-мошенников. Инструкции входят в состав комплексных руководств, которые заперты на особо секретных объектах", — отметил Климкин.

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    Он добавил, что любая попытка "злоумышленников получить эти руководства не останется незамеченной правительством" Украины.

    "Тем не менее, я сомневаюсь, что КНДР смогла бы достичь того, чего достигла, без помощи со стороны. Международное сообщество должно провести международное расследование, чтобы найти ответственных за это", — написал глава МИД Украины.

    Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР. Также Порошенко поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.

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