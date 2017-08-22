Климкин призвал найти ответственных за помощь КНДР

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина непричастна к ракетной программе КНДР, говорится в комментарии Климкина в газете New York Times.

Министр также призвал международное сообщество расследовать передачу технологий Северной Корее.

"Как глава МИД Украины и опытный аэрофизик, я хочу сказать, что моя страна не может быть замешана в предоставлении помощи ракетной программе КНДР", — написал Климкин. По его словам, "линии производства для этого типа ракет на Украине были прекращены в 1992 году".

"Экспертизу нельзя проводить в головах ученых-мошенников. Инструкции входят в состав комплексных руководств, которые заперты на особо секретных объектах", — отметил Климкин.

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Он добавил, что любая попытка "злоумышленников получить эти руководства не останется незамеченной правительством" Украины.

"Тем не менее, я сомневаюсь, что КНДР смогла бы достичь того, чего достигла, без помощи со стороны. Международное сообщество должно провести международное расследование, чтобы найти ответственных за это", — написал глава МИД Украины.

Ранее газета New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится.

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР. Также Порошенко поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.