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    Политика

    США одобрили действия Киева в ответ на скандал с КНДР

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (582)

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    Посольство США поприветствовало "тщательный, профессиональный и основательный подход" украинского правительства к расследованию информации о поставках ракетных двигателей в КНДР.
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В посольстве Соединенных Штатов Америки положительно оценили подход Украины к расследованию информации о поставках ракетных двигателей в КНДР. Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева. Также президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР.

    "Мы приветствуем тщательный, профессиональный и основательный подход украинского правительства к расследованию этого дела", — сообщили в посольстве.

    В понедельник газета New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

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