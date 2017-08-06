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    Политика

    Добкин сделал скандальное заявление по Донбассу и Крыму

    Тема:

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    (обновлено: )1850114
    Михаил Добкин добавил, что необходимо учитывать тот факт, что возвращать необходимо не территории, а людей. Также Добкин предложил принять специальное ограниченное во времени законодательство для Крыма.
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что Украина вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, но сделать то же самое с Крымом будет тяжелее. Такое заявление прозвучало в эфире "112 Украина".

    "Донбасс однозначно, а Крым будет тяжелее. Но я сторонник того, чтобы Крым вернулся сюда", — сказал он.

    Но, подчеркнул Добкин, если Украина хочет вернуть Крым, то нужно над этим работать.

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Разумков о будущем депутатов Розенблата, Полякова, Добкина

    "Но не так, как работают эти "хуторяне", пришедшие неизвестно откуда… Они делают все, чтобы усложнить жизнь тем людям, которые, как они говорят, предали Украину", — заявил он.

    Добкин добавил, что необходимо учитывать тот факт, что возвращать необходимо не территории, а людей.

    "Если вы хотите, чтобы вернулись люди, покажите, что здесь их дом, что здесь их любят, ждут", — сказал он.

    Также Добкин предложил принять специальное ограниченное во времени законодательство для Крыма, которое будет разрешать жителям полуострова в связи с тем, что произошло, иметь двойное гражданство.

    Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря чему Добкин остался на свободе.

    Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.

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