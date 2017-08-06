Добкин сделал скандальное заявление по Донбассу и Крыму

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил, что Украина вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, но сделать то же самое с Крымом будет тяжелее. Такое заявление прозвучало в эфире "112 Украина".

"Донбасс однозначно, а Крым будет тяжелее. Но я сторонник того, чтобы Крым вернулся сюда", — сказал он.

Но, подчеркнул Добкин, если Украина хочет вернуть Крым, то нужно над этим работать.

"Но не так, как работают эти "хуторяне", пришедшие неизвестно откуда… Они делают все, чтобы усложнить жизнь тем людям, которые, как они говорят, предали Украину", — заявил он.

Добкин добавил, что необходимо учитывать тот факт, что возвращать необходимо не территории, а людей.

"Если вы хотите, чтобы вернулись люди, покажите, что здесь их дом, что здесь их любят, ждут", — сказал он.

Также Добкин предложил принять специальное ограниченное во времени законодательство для Крыма, которое будет разрешать жителям полуострова в связи с тем, что произошло, иметь двойное гражданство.

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря чему Добкин остался на свободе.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.