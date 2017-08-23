Порошенко анонсировал программу вооруженного переоснащения армии

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что страна начинает программу технического переоснащения вооруженных сил. Он заявил, что после начала конфликта в Донбассе украинская армия в основном оснащалась отремонтированными образцами технически устаревшей советской военной техники, так как нужно было быстро обеспечить первоочередные потребности армии.

"Теперь мы начинаем программу вооруженного технического осовременивания армии, должны выводить наше вооружение на уровень 21-го столетия. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий стоят важные задачи по разработке начала производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, современных образцов высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, средств технической разведки", — сказал Порошенко на открытии выставки военной техники в центре Киева в среду, которое транслировал телеканал "112.Украина".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.