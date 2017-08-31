Украина вошла в Топ-30 стран с лучшей армией

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украина заняла 30-ое место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower, сообщает Министерство обороны Украины.
"Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой). Первое место заняла армия США, второе – РФ", – говорится в пресс-релизе.
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В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.
Для его создания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. Страны, которые имеют ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО, отмечает Минобороны.
"По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место – после РФ и Польши (19 место)… С каждым годом Вооруженные силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира", – отмечает оборонное ведомство.
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