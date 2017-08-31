Украина вошла в Топ-30 стран с лучшей армией

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украина заняла 30-ое место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower, сообщает Министерство обороны Украины.

"Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой). Первое место заняла армия США, второе – РФ", – говорится в пресс-релизе.

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В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.

Для его создания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. Страны, которые имеют ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО, отмечает Минобороны.

Скриншот Рейтинг лучших армий мира

"По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место – после РФ и Польши (19 место)… С каждым годом Вооруженные силы Украины поднимаются все выше в рейтинге лучших армий мира", – отмечает оборонное ведомство.

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