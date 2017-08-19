наверх
19.08.201711:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    У начальника Генштаба ВСУ пытались взломать страницу в Fаcebook

    (обновлено: )7
    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в соцсети поздравил всех с Яблочным Спасом и заявил о попытке взлома его аккаунта в Facebook.
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что неизвестные пытались взломать его станицу в Facebook.

    Читайте также: Вирус Petya возвращается

    "Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем сообщаю о попытках неизвестных взломать мой профиль в ФБ. "Заклятые друзья", бросьте это дело, лучше сходите в Церковь", — написал Муженко на своей странице в Facebook в субботу.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные взломали сайт Минобразования и разместили там эротические фото.

    Пресс-служба Министерства образования и науки Украины сообщила, что обратилось в киберполицию из-за взлома сайта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину