У начальника Генштаба ВСУ пытались взломать страницу в Fаcebook

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что неизвестные пытались взломать его станицу в Facebook.

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"Поздравляю всех с Яблочным Спасом! Желаю мира и достатка. Пользуясь случаем сообщаю о попытках неизвестных взломать мой профиль в ФБ. "Заклятые друзья", бросьте это дело, лучше сходите в Церковь", — написал Муженко на своей странице в Facebook в субботу.

Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные взломали сайт Минобразования и разместили там эротические фото.

Пресс-служба Министерства образования и науки Украины сообщила, что обратилось в киберполицию из-за взлома сайта.