Военные из разных стран и зоны АТО: парад ко Дню Независимости

Представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины.

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В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.