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    Фотоленты

    Военные из разных стран и зоны АТО: парад ко Дню Независимости

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (63)

    (обновлено: )10011
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    facebook.com/usdos.ukraine
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua

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    Представители армий стран-партнеров приняли участие в военном параде на Майдане в столице Украины. Так, по Крещатику прошагали военнослужащие армий стран-партнеров Украины.

    Смотрите также: Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

    В частности это подразделение вооруженных сил Канады, представители вооруженных сил Эстонской Республики, подразделения вооруженных сил Грузии, Великобритании, Латвийской Республики; подразделение войска Литовского, подразделение вооруженных сил Республики Молдова, подразделение войска Польского, знаменосная группа вооруженных сил Румынии, военнослужащие украинской составляющей многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады, подразделение вооруженных сил США.

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