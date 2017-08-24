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    Репортажи

    Харьков: День Независимости совпал с еще тремя важными праздниками

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (58)

    (обновлено: )79
    Празднование в Харькове отличается городским пикником и проведением выставки вдоль всей набережной города, сообщил специальный корреспондент Юрий Ларин.
    День Независимости в Харькове
    city.kharkov.ua

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    В Харькове, 24 августа, состоится возложение цветов к монументу Независимости, а также запланирована праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

    Также в честь Дня Независимости состоится праздничный концерт рок-коллектива "Океан Эльзы".

    Подробнее о том, что происходит в Харькове, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Юрий Ларин.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що зараз відбувається у Харкові?

    – З сьомої ранку керівництво обладміністрації міста, всіх силових структур поклали квіти до пам'ятника Незалежності України на площі Конституції. Це в центрі міста. 

    Після цього у Харкові відбудеться автопробіг з нагоди 26- ої річниці Незалежності. Відучора на площі Свободи – це саме серце Харкова, не розібрали сцену. Вчора був у Харкові день міста, а також День прапора одночасно святкувався і річниця звільнення від фашистських загарбників міста. 

    Отже, на площі Свободи залишається сцена. Там з самого ранку проходять концерти, виставки, майстер-класи, ближче до вечора буде концерт від воїнів АТО і волонтерів. 

    Далі частина військової програми відбувається в парку Горького. Тут організована виставка старовинних вишиванок і раритетних фотознімків міста Харків. Крім того, у сквері Стрілка – це на набережній місце, де стікаються харківські річки, вчора почалась серія чотирьох великих концертів на воді. Сьогодні вже буде другий концерт. Вчора був перший, присвячений дню міста. 

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    Родзинка сьогоднішньої святкової програми – це, справді, буде концерт "Океану Ельзи" на стадіоні "Металіст" і, з огляду на цей пізній, вечірній концерт, навіть міська влада продовжила роботу метрополітену до першої ночі і рекомендувала всім автоперевізникам до другої ночі не знімати транспорт з маршрутів. 

    Міська влада подбала про безпеку?

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Военный парад в Киеве: город погряз в очередях — спецкор

    – Я дуже сподіваюся, що подбали. Згідно офіційного повідомлення облуправління поліції сьогодні у святкових заходах по Харкову візьмуть участь до 40 тисяч містян і охоронятимуть громадський порядок більше однієї тисячі працівників поліції та бійців Нацгвардії. Основна увага буде зосереджена, звичайно, до згаданих мною місць, тобто сквер Стрілка, площа Свободи, площа Конституції та стадіон "Металіст". 

    З 18 серпня по всій Україні, в тому числі, і у Харкові підрозділи Нацполіції переведені на посилений варіант несення служби. Залучені всі додаткові служби. Відтак, можна стверджувати, що про забезпечення громадського порядку влада подбала також, я сподіваюся. 

    Як ставляться до свята харків'яни?

    – В Харкові це традиційно 23, 24 серпня, навіть більше святкується, скажу вам чесно, 23 серпня – день міста. Однак, звичайні, прості харків'яни також святкують і День прапора, і День Незалежності. особисто я сьогодні зранку бачив кілька машин представницького класу, які представлені прапорами України і це дуже було приємно. 

    Відтак, можу зробити висновок, що, справді, такі звичайні мешканці Харкова також з повагою ставляться як до прапора, так і до Дня Незалежності. 

    Чи багато пересічних мешканців Харкова хочуть піти і мають змогу піти на концерт "Океану Ельзи"? Дорогі квитки?

    – Я не відкрию секрет, що всі концерти на "Океан Ельзи" збирають аншлаги. Не виключенням буде і Харків. Тому про вартість квитків, на жаль, я не можу сказати. Вони традиційно стартують від кількох сотен до кількох тисяч гривень. Концерт – це символічний жест і в тому, що проходитиме на Сході України, а у Львові чи Києві, а не деінде. 

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    Три вихідні дня чекатимуть на харків'ян. Чи є на ці дні святкова програма?

    – Так, безперечно. Я нагадаю, що в сквері Стрілка це будуть чотири великі концерти. Це буде міський пікнік, тобто вся набережна, окрім музичного супроводу це буде фудкорт, там будуть всі виставки, тобто це все продовжуватиметься і в суботу, і в неділю. 

    Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости

    Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что День Независимости в центре столицы отметят не только киевляне и гости города, но и 40 тысяч футбольных болельщиков. 

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