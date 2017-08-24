Харьков: День Независимости совпал с еще тремя важными праздниками

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Харькове, 24 августа, состоится возложение цветов к монументу Независимости, а также запланирована праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.

Также в честь Дня Независимости состоится праздничный концерт рок-коллектива "Океан Эльзы".

Подробнее о том, что происходит в Харькове, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається у Харкові?

– З сьомої ранку керівництво обладміністрації міста, всіх силових структур поклали квіти до пам'ятника Незалежності України на площі Конституції. Це в центрі міста.

Після цього у Харкові відбудеться автопробіг з нагоди 26- ої річниці Незалежності. Відучора на площі Свободи – це саме серце Харкова, не розібрали сцену. Вчора був у Харкові день міста, а також День прапора одночасно святкувався і річниця звільнення від фашистських загарбників міста.

Отже, на площі Свободи залишається сцена. Там з самого ранку проходять концерти, виставки, майстер-класи, ближче до вечора буде концерт від воїнів АТО і волонтерів.

Далі частина військової програми відбувається в парку Горького. Тут організована виставка старовинних вишиванок і раритетних фотознімків міста Харків. Крім того, у сквері Стрілка – це на набережній місце, де стікаються харківські річки, вчора почалась серія чотирьох великих концертів на воді. Сьогодні вже буде другий концерт. Вчора був перший, присвячений дню міста.

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Родзинка сьогоднішньої святкової програми – це, справді, буде концерт "Океану Ельзи" на стадіоні "Металіст" і, з огляду на цей пізній, вечірній концерт, навіть міська влада продовжила роботу метрополітену до першої ночі і рекомендувала всім автоперевізникам до другої ночі не знімати транспорт з маршрутів.

Міська влада подбала про безпеку?

– Я дуже сподіваюся, що подбали. Згідно офіційного повідомлення облуправління поліції сьогодні у святкових заходах по Харкову візьмуть участь до 40 тисяч містян і охоронятимуть громадський порядок більше однієї тисячі працівників поліції та бійців Нацгвардії. Основна увага буде зосереджена, звичайно, до згаданих мною місць, тобто сквер Стрілка, площа Свободи, площа Конституції та стадіон "Металіст".

З 18 серпня по всій Україні, в тому числі, і у Харкові підрозділи Нацполіції переведені на посилений варіант несення служби. Залучені всі додаткові служби. Відтак, можна стверджувати, що про забезпечення громадського порядку влада подбала також, я сподіваюся.

Як ставляться до свята харків'яни?

– В Харкові це традиційно 23, 24 серпня, навіть більше святкується, скажу вам чесно, 23 серпня – день міста. Однак, звичайні, прості харків'яни також святкують і День прапора, і День Незалежності. особисто я сьогодні зранку бачив кілька машин представницького класу, які представлені прапорами України і це дуже було приємно.

Відтак, можу зробити висновок, що, справді, такі звичайні мешканці Харкова також з повагою ставляться як до прапора, так і до Дня Незалежності.

Чи багато пересічних мешканців Харкова хочуть піти і мають змогу піти на концерт "Океану Ельзи"? Дорогі квитки?

– Я не відкрию секрет, що всі концерти на "Океан Ельзи" збирають аншлаги. Не виключенням буде і Харків. Тому про вартість квитків, на жаль, я не можу сказати. Вони традиційно стартують від кількох сотен до кількох тисяч гривень. Концерт – це символічний жест і в тому, що проходитиме на Сході України, а у Львові чи Києві, а не деінде.

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Три вихідні дня чекатимуть на харків'ян. Чи є на ці дні святкова програма?

– Так, безперечно. Я нагадаю, що в сквері Стрілка це будуть чотири великі концерти. Це буде міський пікнік, тобто вся набережна, окрім музичного супроводу це буде фудкорт, там будуть всі виставки, тобто це все продовжуватиметься і в суботу, і в неділю.

Ранее политолог Александра Решмедилова заявила в эфире Голоса Столицы, что результаты переговоров "нормандской четверки" Петр Порошенко раскроет на День Независимости.

Также директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов заявил, что День Независимости в центре столицы отметят не только киевляне и гости города, но и 40 тысяч футбольных болельщиков.