Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

В центре Киева завершился военный парад по случаю Дня Независимости Украины. После окончания официальной части и прохождения парадных расчетов правоохранители убрали металлические заграждения, установленные вдоль Крещатика и Майдана Независимости.

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Сотни людей, многие из которых в вышиванках, с цветами и сине-желтой символикой, пришли в центр столицы. Люди поздравляют военных и фотографируются с ними, а также делают фотоснимки на фоне сине-желтой сцены, установленной на главной площади Киева.