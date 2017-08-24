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    Фотоленты

    Парад ко Дню Независимости в Киеве. Первые кадры

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (58)

    (обновлено: )20110
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Укрианы
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

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    В центре Киева завершился военный парад по случаю Дня Независимости Украины. После окончания официальной части и прохождения парадных расчетов правоохранители убрали металлические заграждения, установленные вдоль Крещатика и Майдана Независимости.

    Смотрите также: Парад ко Дню Независимости в Киеве

    Сотни людей, многие из которых в вышиванках, с цветами и сине-желтой символикой, пришли в центр столицы. Люди поздравляют военных и фотографируются с ними, а также делают фотоснимки на фоне сине-желтой сцены, установленной на главной площади Киева.

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