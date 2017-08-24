Здравствуй, независимая Украина! Здравствуй и прощай…

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Но независимость не оправдала надежд подавляющей части граждан. В стране царят вопиющее экономическое неравенство и социальная несправедливость. Будучи одной из наибольших стран Европы, Украина не нашла своего места в мире, не имеет никакого международного авторитета, а часто о неё вытирают ноги все кому не лень! Социально-экономические противоречия и морально-психологическая деградация разъедают общество, грозят социальным взрывом или окончательным развалом и утратой суверенитета, что, собственно, и началось с отпадением Крыма и войной на Донбассе.

Фото Платона Беседина Платон Беседин

Сейчас, несмотря на некоторую стабилизацию экономики и военных действий на Донбассе, представляется, что кризис независимости и государственности в Украине неуклонно обостряется. Парадокс состоит в том, что в периоды относительного затишья становится все более очевидно, что именно внутренние факторы, шкурные интересы властно-олигархической верхушки, уродливый социально-экономический строй и вся система общественных отношений, сложившаяся после развала Союза, являются главной причиной кризиса. Во время обострения внешней агрессии или экономических кризисов развал и деградацию можно списать на внешние объективные факторы.

Вопреки расхожим мифам, навязываемым властно-олигархическим агитпропом, главная опасность для независимости страны лежит не только и не столько вне Украины, сколько внутри ее, прежде всего, в виде обостряющихся, неразрешимых в нынешней системе координат, антагонистических социальных противоречий, к которым следует добавить тотальную коррупцию и разграбление страны, в том числе оборонного комплекса. Они спровоцировали деиндустриализацию, массовую трудовую миграцию, обнищание населения, депопуляцию, превращение некогда промышленно развитой Украины в аграрно-сырьевую периферию глобальной капиталистической системы.

Все это ослабило страну настолько, что она оказалась неспособной противостоять ни внешним экономическим проблемам, ни внешней агрессии, ни внутреннему сепаратизму, порожденному, прежде всего, все теми же вопиющими социальными проблемами. О том, что все это рано или поздно приведет к острому гражданскому конфликту и вполне реальному внешнему вмешательству приходилось писать десять и более лет назад, но в ответ приходилось слышать возмущенный патриотический визг, хотя исторический опыт явственно свидетельствовал о возможности крайне опасного для страны сценария. К сожалению, случилось то, что случилось.

Единственным достижением Украины долгое время считалось лишь то, что у нас не было войны, но теперь у нас есть и война…

Куда завели страну

Вот уже более 25 лет в Украине с разной скоростью и в разном исполнении идут так называемые реформы, долженствующие якобы вывести страну из (пост)советской ямы, модернизировать её, установить либерал-демократические ценности, права и свободы и прочая. Но очень быстро стало очевидным, что эти "реформы" имеют целью совсем иное – экспроприацию, проще говоря, ограбление, государственной собственности, земли и граждан новоявленными "хозяевами жизни".

Ещё одна цель перманентных "реформ" – это окончательный демонтаж остатков позднесоветского социального государства. Советская власть, как бы кто к ней не относился, всё же сумела обеспечить доступные для всех слоёв населения социальные блага и гарантии – бесплатное образование, включая высшее, и медицинское обслуживание, доступные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, наконец, более или менее цивилизованные условия жизни. Современное украинское олигархическое государство неуклонно избавляется от обязанностей по обеспечению социальными благами и гарантиями. В то же время тотальная коммерциализация образования, медицины, жилищно-коммунальной сферы, других жизненно важных отраслей социальных отношений ведёт не только ко всё большему ухудшению уровня и качества в этих сферах, но и к катастрофическому углублению социальной несправедливости, в результате чего для всё более многочисленных слоёв населения становятся недоступными жизненно необходимые социальные блага и гарантии.

Провал построения национального социально-ответственного государства был крайне усугублён возникновением в Украине криминально-олигархического строя и государства, которое всё более срастается с олигархическим капиталом, обслуживает его интересы и подавляет остальные социальные слои посредством репрессивного аппарата.

Это послужило одной из важнейших причин революций на майдане в 2004 и 2014 годах, о чем далее. Но пришедшая на смену Януковичу "демократическая" власть продолжает худшие традиции времен Кучмы, Ющенко и Януковича. Добавились и "новые веяния" в виде бизнеса на войне, что особо омерзительно.

Закономерным результатом таких "передовых достижений" явилось массовое разочарование в незалежницких ценностях, дискредитация суверенитета страны в глазах граждан. Они обоснованно считают Украину криминально-мафиозной страной.

Война и агрессия существенно повысили градус патриотизма, но не сумели переломить тенденцию разочарования. Об этом свидетельствует хотя бы массовая миграция из страны граждан Украины в поисках не просто заработка, но и лучшей жизни.

Не смотря на совершенно идиотическую "декоммунизацию", очень многие ностальгируют по СССР, и тоже вполне обоснованно.

Больше всего поражает то, что по СССР часто ностальгируют те, кто этого СССР толком не видел по причине возраста, а также те, кто от него пострадал и/или с ним боролся. Первый феномен обычно огульно объясняют тем, что "молодняк" повёлся на сказки дедушек и бабушек о "счастливом советском вчера". Допустим…

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Но как тогда как быть со вторым явлением? Например, идейный борец с советской властью Степан Хмара как-то грустно признался, что, по сравнению с теми уродами, которые нынче дорвались до власти и денег, бывший партийный функционер и глава Верховной Рады последнего советского созыва Владимир Ивашко (кто-нибудь сейчас помнит о таком?) был золотым человеком. По справедливому мнению Хмары, компартийно-бюрократическая Рада образца 1990 года была образцом благородства и профессионализма, если сравнивать с парламентами последующих созывов! А Дмитрий Стус, сын замордованного в советском концлагере поэта Василя Стуса, как-то заявил, что советские суды были честнее и моральнее нынешних!

К истории социального конфликта в Украине

Первый серьезный звонок прозвучал во время первого "оранжевого" майдана 2004-2005 годов. Масштабные фальсификации на президентских выборах в пользу Януковича были далеко не единственной и даже не самой главной причиной первого действительно массового, но тогда еще сугубо мирного протеста в Украине. В основе было социальное противоречие между властно-олигархической верхушкой и массой рядовых граждан. Попытка поставить вопрос об объективных целях и задачах так называемой помаранчевой революции (конечно, если это вообще можно считать революцией!) утонули в песнях-плясках, восхвалениях совершенно никчемного Ющенко, картинно-опереточном тогда еще патриотизме и прочей бутафории. Фактически задачи эти были левыми, скажем прямо, социалистическими, направленными на скорейший демонтаж сфомировавшегося на тот момент в Украине компрадорско-олигархического уклада, который, как уже тогда было совершенно очевидно, тянет страну в пропасть. Собственно, этот вопрос даже некому было поставить по причине отсутствия настоящих левых политических сил, поскольку тогдашние так называемые социалисты и коммунисты пошли в услужение крупного криминального капитала.

Несколько отвлекаясь, отметим, что отсутствие настоящих левых политических сил, стоящих на нормальной, скажем прямо, (нео)марксистской идеологической платформе, а также отсутствие массового и боевого профсоюзного движения, защищающего права трудящихся, является одной из вопиющих социально-политических проблем современной Украины. Еще хуже то, что эта проблема не осознается и тонет в потоке разного рода идеологических "фекалий", наподобие так называемой декоммунизации.

Тогда же, с помаранчевых событий, начало набирать обороты еще одно крайне отрицательное явление или, как нынче модно говорить, "тренд". Как только где-либо возникает сколько-нибудь осмысленный и массовый социальный протест, направленный против властно-капиталистической верхушки и уродливых общественных отношений вообще, как он сразу начинает заглушаться громким, часто даже визгливым национал-патриотическим нарративом на тему "языка-мови", "хто скаче, а хто москаль" и прочей галиматьи. В результате, отвлекается внимание от вопиющих социальных проблем, приведших страну к кризису, социальный протест сходит на нет, а в общество вносится все более глубокий раскол. В этом плане национализм является для властно-олигархической верхушки очень удобным инструментом для манипуляций, укрепления экономического и политического господства.

Ярчайшим примером вышесказанного являются события на майдане в 2013-2014 годах. Сейчас можно сколько угодно рассуждать о том, что в 2013 году доходы и уровень жизни были выше, курс доллара было ниже и вообще войны не было. Но корни нынешнего кризиса лежат именно там, а точнее в 2010 году, когда к власти пришла криминально олигархическая фашизоидная клика во главе с Януковичем, которую ни в коем случае нельзя было к власти допускать. Впрочем, нынешние "демократы" ничем не лучше, а во многом даже хуже…

Реальные причины массового протеста имели, прежде всего, социальный характер, а избиения студентов и отказ Януковича от евроассоциации с очередным поворотом в сторону Москвы были вторичными поводами. Кстати, именно "морковка" в виде евроассоциации является ярчайшим подтверждением того, что протест имел в своей основе именно социально-экономический характер. Ведь для большинства фанатов Европы оная является синонимом высоких доходов, уровня жизни, социальных стандартов и защиты. Образно говоря, Европа – это очередная утопия, выполняющая ту роль, которая ранее отводилась коммунизму. В подробности о том, что Европа – это часто далеко не то, что о ней у нас думают и воображают, вдаваться не будем.

Но как только сформировавался массовый протест против беспредела фашизоидной криминал-капиталистической клики Януковича, стараниями политиканов, олигархии и различного рода националистического элемента этому протесту было навязано совершенно пагубная националистическая тональность, резко усугубленная внешней агрессией. Национализм, часто переходящий в нацизм, быстро отодвинул на дальний план вопиющие социально-экономические язвы, предоставив властно-капиталистической верхушке – как "заевропейской", так и "замосковской" – возможность и далее наживаться на грабеже страны и граждан.

На первый план опять цинично выводится вопрос "мови-языка", трактовки давних исторических событий и фигур, наподобие, например, Ленина, которого уже почти 100 лет на свете нет и так далее. Но упражнения на эти темы не только позволяют и далее грабить страну и граждан, но также ведут к расколу страны по региональному, этническому, религиозно-конфессиональному, культурно-языковому признаку.

Впрочем, в этом смысле нынешняя власть, ставшая таковой на крови и трупах майдана и войны на Донбассе, если и отличается от предыдущих властей, то только в худшую сторону. Достаточно вспомнить, что в самые тяжелые дни февраля 2014 года, когда еще успели остыть тела погибших на майдане, когда "отпадали" территории и разворачивалась внешняя агрессия, находящиеся нынче у власти "демократы" не придумали ничего умнее, как срочно отменять закон о языках, что еще сильнее накалило обстановку и лишь подстегнуло фактический развал страны. Правда, затем был выдвинут пафосный лозунг "єдина країна – единая страна", каковой лозунг вскоре благополучно "похерили", начав планомерное вытеснение русского языка и культуры, что еще сильнее накаляет и без того накаленную обстановку в стране. Такой дури не было ни при Кучме, ни при Ющенко, ни даже при Януковиче!

И все же, нынешняя власть с тупым упорством топчется на старых граблях предыдущих властей, только с поправкой на значительно более опасное время войны и глубочайшего кризиса. Ведь приход каждой новой власти в новейшей истории Украины представлял собой воцарения в Киеве очередного клана, преимущественно регионального происхождения. Достаточно вспомнить о днепропетровских, донецких, а теперь еще – смешно сказать! – о винницких. Все эти истеричные вопли о децентрализации оканчиваются, как только очередной региональный клан дорывается до столичной власти, финансовых и ресурсных потоков.

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В процессе "прорыва к кормушке", а затем удержания возле нее кланы вовсю спекулируют на региональных особенностях, национальных и языковых вопросах, просто на разделении "свой-чужой", на втаптывании "чужих", пардон, в "дерьмо", в том числе, и по причине того, что "кормовая база" сокращается по мере разграбления страны.

Именно отсюда произрастает мобилизация электората различными политико-бизнесовыми кланами по принципу языка, национального вопроса, а также внешнеполитических фантомов, прежде всего, "евроинтеграции" и "русского мира". Это позволяет, повторим, несколько скрывать вопиющие социальные проблемы, такие как катастрофическую социальную несправедливость, имущественное и, как результат, политическое неравенство, тотальную коррупцию, развал экономики и социальной сферы.

Расплатой за это стал углубляющийся раскол страны и общества, имевший тяжелейшие последствия для территориальной целостности страны, ее суверенитета и, в конечном счете, для независимости.

Независимость, говорите? А она есть?!

Итак, нынешний кризис независимости был подготовлен всей постсоветской историей Украины. В результате, после "отпадения" Крыма и неконтролируемой части Донбасса невозможно серьезно говорить о суверенитете и территориальной целостности. Собственно, уже не существует Украины в тех общепризнанных границах, которые она имела на момент распада СССР. Если отбросить патриотический визг властно-олигархического агитпропа и трезво посмотреть на реалии, то перспектива восстановления Украиной территориальной целостности в настоящий момент выглядит более чем сомнительной.

О настоящей независимости тоже говорить бессмысленно, поскольку страна практически полностью утратила международную субъектность, превратившись в объект воздействия внешних игроков в лице Москвы, Вашингтона, Брюсселя, Берлина, которые в своих целях поддерживают разные группы по интересам в Украине. Доходит до смеха сквозь слезы: важным адвокатом Украины в Европе считается Литва, население в которой меньше, чем в Киеве, а экономический потенциал в лучшие советские годы едва ли превосходил экономическую мощь Запорожья.

Украина уповает на "нормандский процесс", международные санкции, решения ООН, ЕС, ОБСЕ, на позицию и/или приезд Трампа, Макрона, Меркель и так далее вплоть до какого-нибудь Тиллерстона – словом, на все что угодно, но только не на себя.

О какой независимости тогда вообще можно говорить?!

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