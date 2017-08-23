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    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (34)

    (обновлено: )9902
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото

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    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины

    В Киеве на Софийской площади в среду развернули самый большой в мире флаг Украины.

    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    Мероприятие посвящено Дню государственного флага Украины, который отмечается 23 августа, в канун Дня Независимости.

    В ходе мероприятия звучала украинская музыка, все желающие могли сделать себе патриотический аквагрим, также проводились патриотические фотосессии и др.

    По данным организаторов, флаг-гигант уже побывал в Кракове (Польша) и более 50 городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Херсоне, Николаеве, Одессе, Днепре, Мариуполе, Черкассах, Черноморске, Червонограде, Бахмуте, Покровске, Мелитополе, Николаеве, Умани, Каневе, Борисполе, Фастове, других городах и снова вернулся в столицу.

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