Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины

В Киеве на Софийской площади в среду развернули самый большой в мире флаг Украины.

Мероприятие посвящено Дню государственного флага Украины, который отмечается 23 августа, в канун Дня Независимости.

В ходе мероприятия звучала украинская музыка, все желающие могли сделать себе патриотический аквагрим, также проводились патриотические фотосессии и др.

По данным организаторов, флаг-гигант уже побывал в Кракове (Польша) и более 50 городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Черкассах, Херсоне, Николаеве, Одессе, Днепре, Мариуполе, Черкассах, Черноморске, Червонограде, Бахмуте, Покровске, Мелитополе, Николаеве, Умани, Каневе, Борисполе, Фастове, других городах и снова вернулся в столицу.