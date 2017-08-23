По Донбассу Порошенко раскроет карты в День Независимости - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президенты Украины Петр Порошенко, Франции – Эммануэль Макрон, России — Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались по телефону. Главная договоренность – очередное перемирие с первого сентября.

Также речь велась об освобождении украинских заложников и круглосуточной работе миссии ОБСЕ в Станице Луганской. Достижения по этим вопросам каких-то договоренностей не уточняется. Все темы переговоров зафиксированные в совместном заявлении, обнародовала администрация президента Украины.

Результаты переговоров "нормандской четверки" прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Александра Решмедилова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що скажете про телефонні переговори?

– Декілька моментів. Насправді, коли вони взагалі спілкуються, це вже добре, тому що вони постійно тримають руку на пульсі. Те, що перемовини в телефонному режимі, а радше, все ж таки, очна зустріч лідерів "нормандського формату" відбудеться ще до осені, анонсував Макрон. Бачимо, що телефонна розмова, такий формат вже не новий. Минулого разу багато галасу наробив твіт Макрона, коли він в прямому ефірі показував, як відбувається ця тайна, тому що всі знають, що зазвичай мало хто може бути до того, щоб поспостерігати, як же насправді вони комунікують. Що відбувалося цього разу, і чому саме зараз? Ця телефонна розмова відбувалася після зустрічі Волкера та Суркова. Якщо пам'ятаєте, минулого разу Волкер був долучений до телефонних розмов і таким чином долучена ще одна сторона, начебто так, щоб тримати так само руку на пульсі і знати позиції лідерів країн ЄС, це безпосередньо Петра Олексійовича і Володимира Путіна. Тут ми бачимо, що досить швидко вони спрацювали. Волкер має відвідати Київ саме на День Прапору. Надалі він відбуде з наступним візитом до Вільнюсу. Тобто вже така традиція – після якихось перемовин він ще відвідує європейські країни, а надалі вже буде направлятися до Вашингтону і звітувати вже більш детально там. Можливо, він частково буде звітувати ще перед, наприклад, головою Пентагону, який відвідає Україну напередодні Дня Незалежності. Тобто можуть бути якісь проміжні звіти від Волкера. І я думаю, що все ж таки, так як перемовини Волкер-Сурков пройшли затаємничено, тобто ми знаємо, що тривалість перемовин три години, проте, про що саме домовлялися – мало хто знає. Це така таємнича інформація. Я думаю, що ось в цьому телефонному режимі Волкер міг пропонувати гарантам мінських домовленостей, я кажу про "нормандську четвірку", певні якісь напрацювання. Хоча я думаю, що все ж таки зустріч Волкер-Сурков була більше ознайомлюючою, ніж продуктивною. Тобто вони все одно мали якийсь час, знаєте, як то кажуть, пристрілятися, порозумітися, знайти спільну мову, познайомитися безпосередньо. Я думаю, що ця зустріч так само може бути не останньою.

Думку заступника міністра Юрія Гримчака про завершення конфлікту якимось чином варто вважати наслідком певних переговорів чи зустрічей?

– Ми настільки довго чекаємо на мир, що коли є такі анонси, всі досить сильно чекають. Проте, головне в такій ситуації — не злякати. Щоб, якщо є домовленості вже реальні, і під контролем або під пильним оком Вашингтону, і під пильним оком країн ЄС, давайте дочекаємося реальних заяв. Якщо перемовини Сурков-Волкер були дієвими, то домовленості анонсують перед пресою ні Волкер і Сурков, а, наприклад, очільники держав. На кшталт Путін-Трамп. Можливо, якісь ще варіанти а-ля Лавров-Тіллерсон. Проте ми ж бачили, що такий вид спікерів все одно може лише анонсувати можливу наступну зустріч. Наприклад, Путін-Трамп. Те, що вона може відбутися так само десь, можливо, наприкінці цього року, вірогідність є. Тому що ми бачимо, що все одно там має пройти ще підготовчий етап. Тобто скажу так, якщо навіть домовилися Волкер-Сурков, не вони будуть оголошувати про результати цих перемовин. Варіанти різні. Перше — це можуть оголосити члени нормандського формату, саме тому вони зараз спілкувалися в телефонному режимі.

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Чи треба очікувати різких заяв?

– Я не думаю, що будуть якісь різкі заяви зараз від, наприклад, Меркель, якій напередодні виборчого процесу краще якихось хвиль інформаційних зайвих не пускати. Якщо вона не буде впевнена на 100%, що все вже вирішене, я думаю, що вона нічого анонсувати не буде. Тобто вони будуть досить обережно рухатися. Ось, в принципі, це те, про що, можна говорити. До того, як були перемовини лідерів "нормандського формату", я і колеги стояли більше на позиції, що Волкер і Сурков будуть йти по траєкторії замороження ситуації на Донбасі, ніж вирішення. Проте, на сьогодні 100% стверджувати, про що було домовлено, не можна. Тому що, як ви бачите, про те, що телефонна розмова лідерів "нормандського формату" анонсована, а про що домовлялися, чи є якісь зрушення, поки немає. Крім заяви від Петра Олексійовича, які були напередодні, нічого немає. Можливо, щось буде анонсовано вже під час якихось урочистих подій на День Незалежності.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.