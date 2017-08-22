Когда тревога соседствует с оптимизмом. Украина сегодня и завтра: соцопрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Среди основных страхов у граждан Украины сейчас превалируют экономические (рост цен, безработица, невыплата зарплат), боятся также роста преступности и нападения внешнего врага. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на подконтрольных правительству территориях Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 года, всего опрошены 1800 человек. Ошибка выборки не превышает 2,3%.

Результаты исследования "К 26-летию Независимости Украины: тенденции изменения общественного мнения" были представлены на пресс-конференции в Киеве.

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Гордятся гражданством

Подавляющее большинство населения страны (около 63%) гордятся гражданством Украины, указали социологи. Этот показатель существенно возрос с 2014 года, хотя наблюдаются колебания. Так, в 2013 году гордились гражданством Украины 48%; в 2014 – 60%; в 2015 – 67%; в 2016 – 60%; в 2017 – 63%.

Социологи отметили, что в этом вопросе есть заметные региональные отличия, хотя во всех регионах гордящиеся украинским гражданством, составляют полное или относительное большинство.

Так, в Западном регионе гордятся тем, что они граждане Украины около 81% респондентов (не гордятся 7%); в Центральном регионе, соответственно, 67% и 16%; в Южном регионе – 46% и 28%; в Восточном регионе – 56% и 17%; в Донбассе (на подконтрольной территории) – 39% и 27%. При этом в Донбассе самая большая доля затруднившихся с ответом на этот вопрос (около 34%).

Что касается самоидентификации, то большинство (57%) населения страны считают себя прежде всего гражданами Украины. Как отметила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, этот показатель демонстрировал "два всплеска", первый был после "оранжевой революции", второй – после "евромайдана".

Социальное самочувствие? Среднее

Согласно результатам исследования, в этом году интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС) украинцев составил 39,3 балла. В целом этот индекс может пребывать в границах от 20 до 60, поэтому можно сказать, что самочувствие – среднее.

Но есть прогресс по сравнению с первыми годами независимости, отметил заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. По его словам, "сейчас не 90-е, не начало 90-х", когда 75-78% граждан считали свою жизнь плохой – "теперь такого нет".

Общее социально самочувствие по сравнению с прошлым и позапрошлым годами существенно не изменилось, причем этот показатель выше того, что был в спокойном 2012 году (37,4 балла).

Чего боятся больше всего

Среди основных страхов у украинцев в 2017 году преобладают экономические: рост цен (81%), безработица (73%), невыплата зарплат и пенсий (61%). Среди весомых страхов – рост преступности (51%), нападение внешнего врага (43%).

По результатам опроса, страх роста цен занимает первое место во всех регионах Украины, но чаще об этом упоминали на Востоке Украины (87%), относительно реже — на Западе (66%).

Зато про страх нападения внешнего врага заметно чаше вспоминали жители Западного региона (48%). Социологи отметили, что "за время проведения опросов (2000-2017 г.г.) наиболее существенные изменения в структуре страхов украинцев произошли в 2014 году, когда резко вырос страх перед возможным нападением внешнего врага на Украину".

Если в 2012 году такой страх испытывали 7% граждан, то в 2014 году – 60%. Усилился (с 12% в 2012 году до 46% в 2014 году) страх перед распадом Украины как государства, больше стали бояться вероятных межнациональных конфликтов (соответственно, 11% и 35%) и массовых уличных беспорядков (17% и 33%).

Впрочем, как отметили исследователи, за три последние года страхи эти существенно ослабли (за исключением страха нападения внешнего врага).

Геополитические ориентации

Год "евромайдана" определил и наиболее существенные изменения в геополитических ориентациях населения Украины.

Доля украинцев, которые позитивно относился к идее присоединения Украины к союзу с Россией и Белоруссией, упала с 49% в 2013 году до 25% в 2014-м и сейчас, в 2017-м году, составляет 20%. Отметим от себя – не так мало, если учесть мощь работающей против России пропагандистской машины…

В то же время выросло количество граждан, негативно относящихся к такому союзу (с 28% в 2013 году до 62% в 2017-м).

Наиболее негативно идею союза с РФ и Белоруссией воспринимают в Западном регионе (88% негативно и лишь 4% позитивно) и Центральном регионе (соответственно, 71% и 14%); значительно меньше преобладает негативное отношение в Восточном регионе (46% и 32%) и в Донбассе (33% и 29%). В Южном регионе позитивное и негативное отношение к союзу с РФ и Белоруссией оказались равны (37% и 37%).

Существенно изменилось отношение украинцев к вступлению страны в НАТО. Если в 2013 году позитивно воспринимали такую перспективу 14%, негативно – 54%, то сейчас позитивно воспринимают 40%, негативно – 36%.

Что в будущем?

Социологи выяснили, какие чувства возникают у людей, когда они думают о будущем Украины. Картина противоречивая. Основными чувствами оказались надежда (47%), тревога (35%), оптимизм (21%) и страх (17%).

При этом ощущение надежды превалирует во всех регионах (особенно на Юге), также во всех регионах тревога занимает вторую строчку "рейтинга" (кроме Западного региона, где на втором месте – оптимизм).

За все годы исследований (2002-2017) самый высокий уровень надежды и оптимизма был в 2005 году (соответственно/. 64% и 34%). А менее всего (14%) оптимизм испытывали в 2013 году.