Европейские зарплаты украинских чиновников на зависть нищим украинцам

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

У простых украинцев выстраивается нехитрая логическая цепочка. Если чиновники получают большие заработные платы, соответственно, они хорошо – или даже очень хорошо! – работают. Но если так, почему в стране – кризис и тяжелые времена? А если допустить, что работают чиновники все же не максимально эффективно, то за что тогда они получают космические, как для простых людей, деньги?

Космические деньги

Увидеть, сколько реально получают чиновники, помогли заполняемые ими электронные декларации. Так, самый крупный оклад – у главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева – около 1 млн 600 тыс грн. Также в топ-пятерке разместились главы "Укрзализницы" (461 тыс. грн) и "Укрпочты"(333 тыс. 440 грн) и два банковских чиновника: руководители Ощадбанка (200 тыс. грн) и НБУ (161 тыс. 646 грн).

Согласно электронной декларации член Высшего совета правосудия Алла Лесько получает зарплату в 538 534 грн.

Постепенно подтягивается к лидерам зарплатной гонки генпрокурор Юрий Луценко. Политик и глава ГПУ опубликовал документ, согласно которому ему начисляют 99 950 гривен в месяц. При этом в мае 2017 года он после удержания налогов и сборов получил 50 864 грн, а в июле – 56 695 грн. Чистый оклад же генпрокурора составил 7 678 грн: остальное – бонусы и доплаты.

Раньше отличился очень крупными бонусами глава "Укравтодора" Славомир Новак. Министерство инфраструктуры за работу в январе-феврале 2017 года подняло ему зарплату на 900%. Надбавка за интенсивность труда составила 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – тоже 300%, премия – еще 300% оклада.

Журналисты подсчитали, что в результате поляк должен был получать около 700 тысяч гривен в месяц.

"Я считаю, что Славомир Новак – абсолютно качественный человек на своей должности. Это бывший министр транспорта Польши. Он на самом деле имеет достаточно низкую зарплату, если сравнить с теми объемами ответственности, которую он имеет", – заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Примечательно, что топ-чиновники нередко начисляют себе большие зарплаты, используя статус: формально многие из них – не на госслужбе. Лазейка позволяет обойти существующие антикоррупционные и иные ограничения по зарплатам.

Премии – за то, что хорошо работают

Отличись крупными получками и записные антикоррупционеры: у главы НАБУ Артема Сытника должностной оклад составляет 63 тыс. грн, а получает он примерно в два раза больше. Громкий скандал разгорелся вокруг Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) и ее главы Натальи Корчак, которая осень 2016 года начисляла себе и своим сотрудникам по 200 тыс. грн премии.

Сама она пояснила это тем, что премии платила за качественную работу.

Но останавливаться чиновники, видимо, не собираются. Как рассказал глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, у набираемой сейчас тысячи "новых реформаторов" в министерствах зарплата будет не менее 50 тысяч гривен.

А заместитель государственного секретаря Кабмина Татьяна Ковтун отметила, что 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора, также будет запущен онлайн портал, где будет размещаться информация о соответствующих вакансиях. Ковтун сообщила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза, посредством нанятой им рекрутинговой компании.

При этом у "простых" чиновников в стране минимальная зарплата представителей центральных органов власти страны на госслужбе – около 5,3 тысячи гривен. Максимальная зарплата специалиста, учитывая надбавки, премии и материальную помощь, доходит до 15 тысяч 234 грн.

Недолгий период близости к народу

Нелишне вспомнить и о зарплатах народных депутатов. В феврале 2014 года на "майданной" волне парламентариям и членам правительства резко сократили оклад – с 17 тысяч гривен до 6500.

Бурно протестовал получивший мандат народного избранник Мустафа Найем, который в октябре 2014 года заявил, что за депутатскую зарплату в Киеве в 6,5 тысяч гривен прожить нельзя. По его словам, такая ситуация подталкивает парламентариев к нелегальным заработкам.

Уже весной 2015 года премьер Владимир Гройсман отменил постановление, которое уменьшало зарплаты. Заработок депутатов вернулся на уровень 2013 года. С 1 апреля 2016 года депутаты получали по 17500 гривен.

А уже в октябре 2016 года Верховная Рада приняла постановление, которым почти вдвое увеличила должностные оклады парламентариев – с 17 тысяч гривен до 40. Исходя из постановления, должностной оклад спикера ВР Андрея Парубия должен был увеличиться до 30 минимальных зарплат (то есть до 43,5 тысячи гривен), 1-го заместителя председателя ВР Ирины Геращенко – до 28 окладов (40,6 тысячи гривен), зарплата заместителя председателя ВР Оксаны Сыроид – до 28 минимальных зарплат.

После поднявшейся волны общественного возмущения 1 ноября Рада отменила принятое постановление.