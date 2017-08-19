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    Аналитика и комментарии

    Европейские зарплаты украинских чиновников на зависть нищим украинцам

    (обновлено: )24510
    Украинские чиновники могут похвастаться зарплатами в сотни тысяч гривен в месяц, а если большому окладу мешает закон – на помощь приходят премии за качественную и эффективную работу.
    Пустой зал Верховной Рады
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    У простых украинцев выстраивается нехитрая логическая цепочка. Если чиновники получают большие заработные платы, соответственно, они хорошо – или даже очень хорошо! – работают. Но если так, почему в стране – кризис и тяжелые времена? А если допустить, что работают чиновники все же не максимально эффективно, то за что тогда они получают космические, как для простых людей, деньги? 

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    Космические деньги

    Увидеть, сколько реально получают чиновники, помогли заполняемые ими электронные декларации. Так, самый крупный оклад – у главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева – около 1 млн 600 тыс грн. Также в топ-пятерке разместились главы "Укрзализницы" (461 тыс. грн) и "Укрпочты"(333 тыс. 440 грн) и два банковских чиновника: руководители Ощадбанка (200 тыс. грн)  и НБУ (161 тыс. 646 грн). 

    Согласно электронной декларации член Высшего совета правосудия Алла Лесько получает зарплату в 538 534 грн.

    Постепенно подтягивается к лидерам зарплатной гонки генпрокурор Юрий Луценко. Политик и глава ГПУ опубликовал документ, согласно которому ему начисляют 99 950 гривен в месяц. При этом в мае 2017 года он после удержания налогов и сборов получил 50 864 грн, а в июле – 56 695 грн. Чистый оклад же генпрокурора составил 7 678 грн: остальное – бонусы и доплаты. 

    Раньше отличился очень крупными бонусами глава "Укравтодора" Славомир Новак. Министерство инфраструктуры за работу в январе-феврале 2017 года подняло ему зарплату на 900%. Надбавка за интенсивность труда составила 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – тоже 300%, премия – еще 300% оклада. 

    Журналисты подсчитали, что в результате поляк должен был получать около 700 тысяч гривен в месяц. 

    "Я считаю, что Славомир Новак – абсолютно качественный человек на своей должности. Это бывший министр транспорта Польши. Он на самом деле имеет достаточно низкую зарплату, если сравнить с теми объемами ответственности, которую он имеет", – заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    Примечательно, что топ-чиновники нередко начисляют себе большие зарплаты, используя статус: формально многие из них – не на госслужбе. Лазейка позволяет обойти существующие антикоррупционные и иные ограничения по зарплатам. 

    Премии – за то, что хорошо работают

    Отличись крупными получками и записные антикоррупционеры: у главы НАБУ Артема Сытника должностной оклад составляет 63 тыс. грн, а получает он примерно в два раза больше. Громкий скандал разгорелся вокруг Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) и ее главы Натальи Корчак, которая осень 2016 года начисляла себе и своим сотрудникам по 200 тыс. грн премии. 

    Пустой сессионный зал Верховной Рады во время заседания. Архивное фото
    УНИАН
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    Сама она пояснила это тем, что премии платила за качественную работу. 

    Но останавливаться чиновники, видимо, не собираются. Как рассказал глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, у набираемой сейчас тысячи "новых реформаторов" в министерствах зарплата будет не менее 50 тысяч гривен. 

    А заместитель государственного секретаря Кабмина Татьяна Ковтун отметила, что 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора, также будет запущен онлайн портал, где будет размещаться информация о соответствующих вакансиях. Ковтун сообщила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза, посредством нанятой им рекрутинговой компании.

    При этом у "простых" чиновников в стране минимальная зарплата представителей центральных органов власти страны на госслужбе – около 5,3 тысячи гривен. Максимальная зарплата специалиста, учитывая надбавки, премии и материальную помощь, доходит до 15 тысяч 234 грн.

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    Нелишне вспомнить и о зарплатах народных депутатов. В феврале 2014 года на "майданной" волне парламентариям и членам правительства резко сократили оклад – с 17 тысяч гривен до 6500. 

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    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"
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    Бурно протестовал получивший мандат народного избранник Мустафа Найем, который в октябре 2014 года заявил, что за депутатскую зарплату в Киеве в 6,5 тысяч гривен прожить нельзя. По его словам, такая ситуация подталкивает парламентариев к нелегальным заработкам.

    Уже весной 2015 года премьер Владимир Гройсман отменил постановление, которое уменьшало зарплаты. Заработок депутатов вернулся на уровень 2013 года. С 1 апреля 2016 года депутаты получали по 17500 гривен.

    А уже в октябре 2016 года Верховная Рада приняла постановление, которым почти вдвое увеличила должностные оклады парламентариев – с 17 тысяч гривен до 40. Исходя из постановления, должностной оклад спикера ВР Андрея Парубия должен был увеличиться до 30 минимальных зарплат (то есть до 43,5 тысячи гривен), 1-го заместителя председателя ВР Ирины Геращенко – до 28 окладов (40,6 тысячи гривен), зарплата заместителя председателя ВР Оксаны Сыроид – до 28 минимальных зарплат.

    После поднявшейся волны общественного возмущения 1 ноября Рада отменила принятое постановление.

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