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    Минимум 2,5 тыс мирных украинцев погибли в Донбассе за 3 года - МИД

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (157)

    (обновлено: )42
    По данным Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные ООН, от семи до девяти тысяч человек были ранены. Только в первом полугодии этого года жертвами стали более 400 гражданских.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Минимум 2,5 тысячи мирных жителей Украины погибли почти за три года спецоперации в Донбассе, более семи тысяч ранены, сообщает в субботу министерство иностранных дел Украины со ссылкой на данные ООН.

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    "По подсчетам ООН, в течение почти трех лет военных действий РФ в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных граждан Украины; от семи до девяти тысяч были ранены. Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: только в первом полугодии этого года ее жертвами стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что почти 1,6 миллиона граждан Украины (около 4% всего населения страны) были вынуждены покинуть свои дома, по данным ООН, более 3,8 миллиона граждан нуждаются в гуманитарной помощи. "Продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тысяч украинцев, проживающих рядом с линией соприкосновения", — добавили в МИД.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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