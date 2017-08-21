Нападение на шествие украинцев в Перемышле: суд вынес приговор

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Суд вынес приговор в отношении 20 человек, которые в июне 2016 года препятствовали проведению украинского церковного шествия в Перемышле, сообщает в понедельник "Польское Радио".

Как отмечается, районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых в препятствовании увековечению украинских военных героев к наказанию от 4 до 10 месяцев лишения свободы, которое состоит во взыскании 20% от заработной платы или привлечении к неоплачиваемым общественным работам.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская сообщила, что на трудоустроенных обвиняемых суд наложил штрафные санкции в размере 20% от их месячной зарплаты в пользу "Фонда помощи обиженным и постпенитенциарной помощи". Беззаботных обвиняемых суд распорядился привлечь к 30-часовым ежемесячным неоплачиваемым общественным работам.

Речь идет о 20 подсудимых, которых в июне прошлого года прокуратура Перемышля обвинила в препятствовании проведения в городе греко-католической и православной украинской процессии, участники которой после панихиды по украинским военными героями шли по улицам города на украинское военное кладбище.

По словам прокуратуры, обвиняемые "нагло препятствовали общественному религиозному акту, вульгарно оскорбляли участников торжественного шествия в связи с их национальностью и силой останавливали участников шествия в начале процессии, мешая их движению".

Кроме того, пять мужчин обвинили в том, что во время процессии они ударили и толкали одного из участников — Зенона К. — препятствуя ему участвовать в процессии, а еще трех — за избиение другого мужчины — Петра К. — в связи с его украинской национальностью.

Ранее украинский посол в Польше Андрей Дещица сообщил, что посольство Украины в Варшаве обратилось к польским властям с требованием расследовать инцидент, который произошел 10 декабря в Перемышле, где, по данным СМИ, на "марше перемышльских и львовских орлят" кричали "Смерть украинцам!" у здания Украинского народного центра.