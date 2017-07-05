Нападение на шествие украинцев в Перемышле: обвиняются 20 человек

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В связи с препятствованием в июне 2016 года в Перемышле проведению церковной процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по украинским военнослужащим шли из собора по улицам города на местное украинское военное кладбище, обвинили 20 человек, сообщает Польское Радио со ссылкой на пресс-службу Окружной прокуратуры Перемышля.

Пресс-секретарь прокуратуры Марта Пентковская отметила, что обвиняемые в вульгарной форме оскорбляли участников шествия по признаку национальной принадлежности и силой придерживали тех, кто шел впереди процессии, преграждая им дальнейшее движение.

Кроме того, пятеро мужчин будут отвечать за то, что, действуя совместно и согласованно во время июньских торжеств, они нанесли удары и трепали одного из участников — Зенона К., препятствуя ему участвовать в процессии. Трое других ответят за нанесение ударов и дергание за одежду другого мужчины — тоже из-за его украинской национальности.

Всем обвиняемым грозит наказание до 3 лет лишения свободы. Обвинительный акт по этому делу уже поступил в Районный суд Перемышля.

Кроме того, прокуратура обвинила Адриана Н. в том, что в декабре 2016 г. во время Марша перемышльских и львовских орлят, проходя мимо Украинского народного дома в Перемышле, он воскликнул "Смерть украинцам!".

Прокуратура обвинила его в незаконном использовании угроз по поводу украинской национальности и подстрекательстве к ненависти на национальной почве. Мужчине грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Ранее украинский посол в Польше Андрей Дещица сообщил, что посольство Украины в Варшаве обратилось к польским властям с требованием расследовать инцидент, который произошел 10 декабря в Перемышле, где, по данным СМИ, на "марше перемышльских и львовских орлят" кричали "Смерть украинцам!" у здания Украинского народного центра.