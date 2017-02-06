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    Мэр Перемышля: подтверждения об отмене запрета въезда в Украину не было

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (73)

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    По словам мэра польского Перемышля Роберта Хомы, проходящее время "убеждает меня, что это может произойти в неопределенном будущем или не произойти никогда".
    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    Роберт Хома/Facebook

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил, что до сих пор не получил никакого документального подтверждения того, что решение о запрете его въезда в Украину отменено.

    Ранее мэр Перемышля не смог приехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. Как пояснили в СБУ, въезд запрещен на пять лет, поскольку "его действия вредили Украине" — Хома, согласно сообщению, разжигал межэтническую и межнациональную вражду. Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств запрета.

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    Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская 27 января сообщила, что запрет на въезд Хомы отменен. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что запрет был вызван "технической ошибкой", и он лично проинформировал мэра Перемышля о его отмене.

    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    zaxid.net
    Сколько "провокаций"? СБУ запретила въезд в Украину мэру Перемышля

    Как заявил Хома на пресс-конференции в понедельник, он до сих пор не получил "никакой официальной письменной информации" об отмене запрета. "Проходящее время, к сожалению, убеждает меня, что это (отмена запрета — ред.) может произойти в неопределенном будущем или не произойти никогда", — заявил Хома, которого цитирует агентство PAP.

    Комментируя объяснение Дещицы, Хома подчеркнул, что в условиях добрососедских отношений и сотрудничества, такие "технические ошибки" не должны происходить.

    Ранее мэр польского Перемышля Роберт Хома принял участие в "марше орлят перемышльских и львовских" в своем городе, в ходе которого звучали антиукраинские лозунги у здания Украинского народного центра. Сам мэр позднее заявил, что не слышал на марше подобных лозунгов.

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