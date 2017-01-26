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    МИД передал СБУ польскую ноту по запрету на въезд мэру Перемышля

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    По словам официального представителя МИД Марьяны Беци, "министр иностранных дел Павел Климкин лично держит этот вопрос на контроле". СБУ ранее запретила Роберту Хоме въезд в Украину сроком на пять лет.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины направило компетентным органам ноту польского внешнеполитического ведомства относительно запрета на въезд в страну мэру Перемышля Роберту Хоме, сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

    Мэр польского Перемышля Роберт Хома
    zaxid.net
    Сколько "провокаций"? СБУ запретила въезд в Украину мэру Перемышля

    Ранее мэр Перемышля не смог приехать в Украину, где должен был принять участие в новогоднем приеме в польском консульстве. Как пояснили в Службе безопасности Украины, въезд запрещен ему на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине", разжигал межэтническую и межнациональную вражду.

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    "Что касается запрета мэру Перемышля, мы получили ноту польской стороны, направили ее в компетентные органы Украины. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и министр иностранных дел Украины лично держит этот вопрос на контроле. Этот вопрос относится к компетенции СБУ", — сказала Беца на брифинге в четверг.

    Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств запрета.

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